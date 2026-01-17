Subota sunčana, a u nedjelju kiša, olujna bura i opet snijeg

Danas će u unutrašnjosti biti umjereno i pretežno oblačno, uglavnom ujutro mjestimice i magla. U gorskim krajevima u drugom dijelu dana može biti slabih oborina. Na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji prevladavat će sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, u istočnoj Hrvatskoj jugoistočni i istočni.

Foto: DHMZ

Na Jadranu slaba i umjerena bura, na sjevernom dijelu prema kraju dana i jaka s olujnim udarima, a na južnom dijelu i istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6, na Jadranu između 12 i 17 °C, javlja DHMZ.

U nedjelju ponovno snijeg

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu te osobito u zapadnim krajevima unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a u gorju ponegdje moguć slab snijeg. U Slavoniji i Dalmaciji većinom sunčano. Na kopnu lokalno može biti jutarnje magle, na otvorenom moru malo kiše. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a na južnom istočnjak i prema otvorenom moru jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od -2 do 3, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 9 i 14 °C.

Subota razmjerno stabilna

- U subotu na istoku Hrvatske hladnije nego u petak, temperatura ujutro od -3 do 0 °C, poslijepodne oko 4 °C. Prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice uz umjerenu naoblaku. Puhat će uglavnom umjeren istočni i jugoistočni vjetar.

U središnjoj Hrvatskoj oblačnije, osobito na sjeveru mjestimice uz maglu. U drugom dijelu dana s istoka smanjenje naoblake, pa će ponegdje biti i sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od -2 do 1 °C, a ni danju neće odviše porasti, do 4 °C.

Podjednaka temperatura zraka i u oblačnoj Gorskoj Hrvatskoj, gdje po kotlinama može biti magle ili sumaglice. Na sjevernom Jadranu sunčanije, ali prema večeri uz sve jaču buru i valovitije more. Jutarnja temperatura zraka na obali i otocima od 6 do 8 °C, a popodnevna između 12 i 14 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, uz najvišu temperaturu zraka od 12 °C u unutrašnjosti do 16 °C na ponekim otocima. Jutarnja pak od 7 do 11 °C, a u Zagori osjetno niža. Puhat će povremeno umjerena bura i istočnjak, a prema otvorenom moru još i jugo.

Umjereno jugo puhat će i na jugu Hrvatske, no uz obalu će biti i bure te istočnoga vjetra. Uz barem djelomice sunčano vrijeme temperatura zraka će popodne porasti do 16 °C - prognozirala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković za HRT.

Slijedi zahlađenje

Foto: HRT

- Idućih dana na Jadranu temperatura u postupnom padu, a osjet hladnoće pojačavat će gdjekad jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Prevladavat će sunčano, ali u nedjelju uz povremeno više oblaka postoji mogućnost za malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu.

Foto: HRT

U unutrašnjosti od nedjelje razmjerno hladno, uz sve nižu temperaturu zraka, osobito u noći i ujutro. Posvuda će biti sunčanih sati, ali ponegdje i magle, a u nedjelju osobito u Gorskoj Hrvatskoj i dugotrajne niske naoblake, te samo lokalno moguće malo kiše ili rosulje - prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.