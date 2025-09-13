Subota sunčana, navečer dolazi kaos: Najavili veliko nevrijeme

Hrvatsku očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom. Tijekom dana će prevladavati ugodne i tople temperature, koje će se kretati između 24 i 29 °C diljem zemlje. U jutarnjim satima u unutrašnjosti je moguća mjestimična magla, dok će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, što će dodatno pridonijeti osjećaju topline.



Kako dan bude odmicao, na zapadu Hrvatske očekuje se postupno povećanje naoblake, a osobito krajem dana postoji mogućnost promjene vremena. Tijekom noći na sjevernom Jadranu stižu kiša, pljuskovi i grmljavina, što može donijeti naglu promjenu vremenskih uvjeta i osvježenje nakon sunčanog dana.

Zagreb će također uživati u pretežno sunčanom vremenu, uz više oblaka predvečer. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu očekuje se oko 27 °C, dok će u okolnom gorju biti nešto svježije, oko 20 °C.

I ostatak zemlje uživat će u toplom i sunčanom danu – u Dalmaciji i na Jadranu temperature će se penjati i do 29 °C, dok će unutrašnjost imati ugodnih 24 do 27 °C. Večer i noć donose promjenu, stoga nije naodmet pripremiti kišobrane, osobito na sjevernom Jadranu i zapadu Hrvatske.

Ukratko, subota će biti idealna za boravak na otvorenom, no budite spremni na promjenu vremena u večernjim satima.

Žuti alarm zbog nevremena

DHMZ je za nedjelju upalio alarm zbog nevremena za gospićku, riječku, splitsku, kninsku te za cijelu Istru.

Hrvatska sutra

Umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Poslijepodne sa zapada smirivanje i postupno razvedravanje. Vjetar u okretanju s umjerenog jugozapadnog i jugoistočnog na prolazno jak sjeverozapadni, a duž obale ponegdje i jaku buru. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, a na moru između 19 i 23 °C. Danju svježije, pa će najviša temperatura biti većinom od 21 do 25 °C, na jugu tek malo viša, objavio je DHMZ.

Vozači, oprez! Magla, radovi i zatvorene ceste

Jutros je na cestama u unutrašnjosti Hrvatske smanjena vidljivost zbog guste magle, što dodatno otežava vožnju i zahtijeva poseban oprez, izvještava Hrvatski autoklub. Na gradskim prometnicama i obilaznicama promet je povremeno pojačan, a vozači se upozoravaju na moguće zastoje i vožnju u kolonama, osobito na dionicama gdje traju radovi.

Zatvorene su brojne ceste zbog radova, među kojima su: DC5 Grubišno Polje–Veliki Zdenci (do 11.10.), DC28 u Bjelovaru, DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice, DC38 Požega–Pleternica, DC46 Đakovo–Vinkovci u Vođincima, DC100 most Osor, DC200 u Višnjanu, DC214 u Gunji (most), DC512 Makarska–Ravča iznad tunela Stupica, DC546 Stojdraga–Krašić u Petričkom Selu, te lokalna cesta LC50013 Kremenje–Oskoruš u Istri. Na A1 Zagreb–Ploče–Karamatići od 16.9. započinju radovi kod čvora Lučko, a promet će se voditi privremenim regulacijama, što može izazvati dodatne zastoje.

Na A2 Zagreb–Macelj i A6 Rijeka–Zagreb također traju radovi, zbog čega su zatvoreni pojedini prometni trakovi i uvedena ograničenja brzine. Na A7 Rupa–Rijeka–Križišće 16.9. počinju radovi između čvorova Učka i Rijeka zapad, a vozače očekuju kolone i povremeni zastoji. Istarski ipsilon (A8/A9) također je pod radovima, vozi se suženim trakovima, a povremene obustave moguće su zbog miniranja i sanacije pokosa.

Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik očekuje se pojačan promet teretnih vozila, dok je za osobna vozila gužva na većini graničnih prijelaza s BiH, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog radova i ograničenja na mostovima, na nekim prijelazima vrijede posebna pravila ili zabrane za teretna vozila.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak i prate prometne informacije putem službenih kanala. Posebno se upozorava na početak školske godine i povećan broj djece na cestama, kao i na oprez prema biciklistima i motociklistima.

Za sve dodatne informacije i savjete o sigurnoj vožnji preporučuje se redovito pratiti izvješća Hrvatskog autokluba i Državnog hidrometeorološkog zavoda. Sretan put i sigurna vožnja!