VRAG JE U DETALJU

Subvencije su pokazale i elementarnu neučinkovitost države

Piše Ivan Pandžić,
Subvencije su pokazale i elementarnu neučinkovitost države
Subvencije danas nemaju smisla, osim za one zaista ugrožene, kojima država ima ustavnu obvezu pomoći, ali isto tako nema smisla novac od poreza razbacivati

Napuštanje subvencioniranja struje, plina i toplinske energije ima uporište u zdravom razumu, ali način na koji se dosad provodilo pokazuje neučinkovitost države. Subvencije za energiju su dobivali svi, što je bilo opravdano kad smo svi bili istraumatizirani, najprije pandemijom bolesti Covid-19, zatim brutalnom agresijom Rusije. No kad pogledamo danas, jasno je da nema smisla subvencionirati energente nekome s visokim plaćama ili imovinom jednako kao nekom umirovljeniku koji jedva spaja kraj s krajem. Ali zašto je do toga došlo?

