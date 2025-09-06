Subvencije su pokazale i elementarnu neučinkovitost države

Napuštanje subvencioniranja struje, plina i toplinske energije ima uporište u zdravom razumu, ali način na koji se dosad provodilo pokazuje neučinkovitost države. Subvencije za energiju su dobivali svi, što je bilo opravdano kad smo svi bili istraumatizirani, najprije pandemijom bolesti Covid-19, zatim brutalnom agresijom Rusije. No kad pogledamo danas, jasno je da nema smisla subvencionirati energente nekome s visokim plaćama ili imovinom jednako kao nekom umirovljeniku koji jedva spaja kraj s krajem. Ali zašto je do toga došlo?

