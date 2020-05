Sučelili se Ribić i Oreščanin, u raspravi je frcalo na sve strane

Na samom početku emisije na N1, voditelj Saša Cvetojević postavio je pitanje zašto bi se javni sektor trebao solidarizirati s privatnim?

- U situacijama koje su bile puno kritičnije mi smo bili solidarni s javnim sektorom. Ta solidarnost je nešto što nas drži i što nam omogućava da funkcioniramo kao društvo, rekao je Oreščanin, a Ribić odgovorio da solidarnost nije upitna, samo je, kaže, Glas poduzetnika priču okrenuo u drugom smjeru.

Drugo je pitanje bilo kako javni sektor spašava privatni?

- Nikad to nisam rekao, ali privatni sektor bez javnog ne može postojati. Niti jedan od tih sektora ne spašava drugi. Nije istina da privatni financira javni. Javni sektor je onaj koji osigurava da država opstaje, privatni osigurava da postoje materijalna dobra. Rezanje plaća nema smisla, jer u krizama je potrebno zadržati potražnju da se može kupovati roba. Težina ove krize je u tom što morate spašavati i ponudu i potražnju, rekao je Ribić, a Oreščanin mu odgovorio da javni sektor služi svima, ali da on mora biti efikasan i da treba izbaciti uhljebe.

Što se vlasnih potpora tiče, Oreščanin je objasnio da su poduzetnici dobili novac za spašavanje radnih mjesta te kako taj novac njima ne ide u džep.

- Bitno je da je RH dobila sredstva od EU, 1,16 milijardi eura za spas gospodarstva i smatramo da je to fond iz kojeg se trebaju financirati ove mjere. Za ova tri mjeseca će ići 6 milijardi kuna, dakle još 3 milijarde su na raspolaganju. Gdje su one? Ne slažem se s odgovorom vlade da su dali novac. Ne, to je novac EU, rekao je.

Ribić je pak rekao kako bi bilo bolje da novac ide na račun radnika.

Četvrto pitanje bilo je bi li poduzetnik smio sebi isplaćivati dobit dok prima vladinu potporu?

- Sindikati imaju minorna sredstva, možda samo za funkcioniranje. Perverzno je da si ljudi isplaćuju dobit u vrijeme kada dobivaju potporu od države, odnosno od građana. Mi vas moramo podržati, nemamo mi izbora. Ako vi ne preživite, neću ni ja preživjeti. Rade se umjetne podjele između naših sektora, rekao je Ribić.

- Trošak plaća javne uprave je 2019. bio 29 milijardi kuna. Nezadovoljan sam visokim školstvom, ali moram reći da država mora napraviti ono što treba napraviti. Mi je i dalje kritiziramo, želimo da nastane Hrvatska 2.0. Vidite kakva je situacija s mjerama, sada je 25. 5., a dio mjera za travanj nije isplaćen. Raspisani su izbori. Država se pokazala kao neodgovorna, rekao je Oreščanin.

Sindikalist Ribić je u nastavku ustvrdio da samo oni koji ništa ne razumiju tvrde da je hrvatski javni sektor najgori javni sustav u Europi.

- Zdravstveni sustav je sada pokazao koliko je kvalitetan. Zamislite da je on privatiziran, koliko bi plaćali oni koji bi oboljeli od koronavirusa? Koliko bi cijene skočile i tko bi mogao koristiti te usluge? Obrazovni sustav se pokazao da je dobar, policija je dobra, vojska je dobra. Državni sektor nije dobar, otišli su najbolji ljudi i to zbog pritiska poduzetnika da se smanje porezi.

- Ne možete reći da se mi zalažemo za privatizaciju zdravstva. Postoje dijelovi javne uprave koji djeluju, ali školstvo je kriminalno, visoko obrazovanje je kriminalno, pravosuđe je kriminalno, rekao je Oreščanin.

- Imamo šest točaka - javna uprava mora biti potpuno transparentna, mora se napraviti teritorijalna reorganizacija i smanjiti broj jedinica lokalne uprave, ocjenjivanje javnih službenika mora biti transparentno i to od strane korisnika usluga, treba se digitalizirati sve procese, treba se izjednačiti zakonska prava zaposlenih u privatnom sektoru po zakonu o radu i državnih službenika, sve uhljebe treba izbaciti iz službe.

Na samom kraju emisije kad su si gosti mogli međusobno postavljati pitanja poprilično je zaiskrilo.

Oreščanin ga je podsjetio da je od '81 član saveza komunista te da mrzi sve koji su kapitalisti.

- Da, bio sam član partije. Ja sam iz katoličke obitelji. Ja nisam bio iz partijske obitelji, već sam na nagovor rođaka iz Đure Đakovića, shvatio sam da u tadašnje vrijeme... Stavite se u to razdoblje. Tada je jedini način na koji ste mogli spašavati svoju zemlju i narod bio da ste tamo gdje se donose odluke. I zato sam otišao u partiju. Čim su došle demokratske promjene, odmah sam izašao iz partije. Osnivao sam prvi demokratski sindikat u RH, bio je suprotnost partiji. Od onda do danas zalažem se za tržišnu ekonomiju. Što se tiče tog rada, tu se radi povijesna usporedba pa sam moralo istraživati ekonomsku povijest, rekao je Ribić.

Oreščanin: U trenutku kad je država zatvorila naše biznise, mi smo tražili da nam vrate dio od poreza koje smo uplaćivali godinama. Kakve veze klasa ima s tim? Pa mi vas hranimo.

Ribić: Sad ste klasa. Vi nas hranite? Nas, koji stvaramo novu vrijednost svojim radom?

Oreščanin: Mi uplaćujemo 120 milijuna kuna poreza. Što smo uzeli od tada? Ništa, par puta poticaje od EU. Mi hranimo javni sektor, ne možete tvrditi da ne hranimo.

Ribić: Privatni sektor daje proizvodna dobra, javni sektor javna dobra. Ono što oni naručuju, što njima treba, dužni su platiti.

Oreščanin: Ti možeš birati koju ćeš košulju. Ja ne mogu birati gdje ću ići po građevinsku dozvolu.

Ribić: Tvrditi da postoje dva sektora, zapravo... Ta izjava je skandalozna. Vratite nam naše pare - od koga?

Oreščanin: Nije skandalozno. Država nas je zatvorila i što sad, država mora naknaditi štetu koju je napravila. Postoji klasa radnika i poduzetnika, to smo mi, to niste vi! Mi punimo vašu kesu.

Ribić: Ne punite je vi. Pune je porez na dobit, porez na dohodak.

Oreščanin: U proračun se ulijevaju porezi i doprinosi koje uplaćuje privatni sektor. Sav porez na dobit dolazi iz privatnog sektora. Javni sektor postoji da daje javnu uslugu. Ali tvrditi da nije financiran od privatnog sektora, to je drugi osnovne.

Ribić: Javni sektor omogućuje da privatni postoji. Mi trebamo govoriti o kolanju vrijednosti, a ne novca. Tko financira - i javni sektor jer ide u trgovinu, i građanin, turist, umirovljenik...

Oreščanin: Da nema privatnog sektora, cijeli javni sektor bi se urušio. Ako državna kesa ostane prazna, to će se reflektirati i na javni sektor. Bit će velikih rezova.

Ribić: Interes ovih poslodavaca je da otmu od države, i to sada kada treba nastupiti tržišna zona poslovanja. Sad oni i dalje traže novac i države. Ja ću se tome izrazito protiviti.

Oreščanin: Mi smo rekli da treba smanjiti masu plaća. Ne znam jeste li zlobni ili nagluhi. Ponavljam - potrebno je smanjiti masu plaća.

Ribić: Ako kaže da neće smanjivati plaće, ali žele masu plaća, to znači da žele otkaze. Nećete u tome uživati.