Tri dana prije lokalnih izbora u emisiji Otvoreno suočili su se kandidati za gradonačelnika Osijeka Berislav Mlinarević, nezavisni kandidat kojeg podupiru Domovinski pokret i Most te HDZ-ov Ivan Radić koji je već u prvom krugu zaradio dvostruku prednost.

Na početku su komentirali 'niske udarce' u kampanji referirajući se na skidanje plakata.

- Prvi krug je prošao mirno, a što se tiče skidanja plakata, meni je žao da je tako. Kidali su i meni i gospodinu Mlinareviću. Žao mi je što je to tako. Okrenimo se budućnosti, pozivam sve da to ne rade - kazao je Radić koji se zahvalio svima koji su izašli na izbore.

Na što mu je Mlinarević odgovorio da je činjenica da su određene stvari izašle na vidjelo.

- Afirmativna kampanja gospodina Radića se pretvorila u nešto drugo, ima insinuacija. Vidi se strategija u medijima. HDZ je naučio na takve kampanje. Ja sam novi u politici i to mi se ne sviđa, to moramo promijeniti - rekao je Mlinarević na što mu je Radić ponovno odgovorio kako su i njegovi plakati skidani te da on nijednom ništa nije rekao protiv njega. Osim toga, dodao je i da su protiv njega sazivane konferencije za novinare.

- Izašao sam u javnosti, htio sam razotkriti program gospodina Radića koji je izašao na 32 stranice u koji je stavljeno masu toga da bi bio pompozniji. Radi se o prikazivanju koje nije istinito. Prikazane su informacije o projektima koji nisu niti započeti. A ima i niz državnih projekata - replicirao mu je Mlinarević, a Radić ga je upitao 'je li on pisao njihov program, u kojem se navodi projekt gosodarskog centra koji je županijski?' , na što je Mlinarević rekao kako se radi o prostoru kojega je ustupio Grad te da se u tom smislu očekuje suradnja.

Mlinarević: 'Ne dijelim svjetonazore sa Škorom'

Na pitanje dijeli li ideologiju i svjetonazore Domovinskog pokreta i Mosta te što će dugovati tim strankama ako pobijedi, Berislav Mlinarević je rekao kako Škoro ima svoju kampanju, a on svoju.

- On ima svoju retoriku, ja imam svoju. Grad Zagreb i grad Osijek su dva sasvim drugačija gledišta. Osobno, Zagreb me ne interesira, interesiraju me samo građani grada Osijeka u mom dijelu programa realizacija tog gospodarskog dijela i povratak mladih ljudi u grad Osijek i njihovo ostajanje. Ne dijelim svjetonazore s Miroslavom Škorom - odgovorio je Mlinarević pa dodao.

- Moram reći da se u kampanji podmeću neke stvari, gospodinu Škori se pripisuje desni dio, međutim on kao osoba nije takav, po meni je više centar i stvar je više politike koja on mora zagovarati. Htio je "okrupniti" desni dio birača i u tom slučaju je morao zagovarati takvu politiku, to nije moj stav. Osijek je druga priča, mislim da gospodin Škoro zagovara neke druge priče - rekao je.

Što se Ivana Radića tiče, on je na pitanje o svojim zamjenicima, bivšem HDSSB-ovcu Draganu Vulinu te nezavisnoj kandidatkinji Jasenki Crnković te pitanju gdje je tu nova mlada snaga HDZ-a odgovorio da je Vulin profesor na Elektrotehničkom fakultetu te da će se kao dogradonačelnik baviti digitalizacijom gradske uprave, a Crnković je dugo godina bila na rukovodećim pozicijama u bankarskom sektoru te će se baviti gospodarstvom i financijama.

Nadalje, bilo je govora i o državnim te gradskim projektima.

- Zašto bi opovrnuli državne i županijske projekte ako želimo pomoći Osijeku da bude slavonska metropola. Moramo izaći iz okvira gradskog proračuna i županijski projekti su ključni kao i sredstva EU-a. A ja već 4 godine radim na gradskim projektima sa našim sugrađanima - od Copacabane, digitalizacije gradske uprave, jednosmjenske nastave... - kazao je Radić.

Osim društvenokorisnih tema, bilo je govora i o masonima. Na navode iz kampanje da je Mlinarević mason te čiji novac stoji iza njega, on je rekao da je skromna osoba te da vodi skromnu kampanju što se vidi i po računima. Naveo je i da su to insinuacije koje je plasirao HDZ jer nisu ništa pronašli o njegovoj prošlosti.

Kazao je i kako projekti navedeni u Radićevom projektu nisu razvojni jer njihova struktura mora biti na višoj razini te se mora poraditi i na plaćama djelatnika te prozivodima koji moraju imati dodanu vrijednost da bi se plaćala skupa država. Za infrastrukturne projekte kaže da oni služe kako bi se nepotizmom 'vadili novci' koji bi išli između 'davatelja posla' i 'primatelja novca'.

- Vođenje politike uz otpor centralnoj vlasti je loš način. Infrastrukturni projekti i svi drugi projekti su dobrodošli, zalagat ću se za njih jer je to dobro za Osijek - rekao je Radić na što mu je Mlinarević odgovorio 'dok se gradi ta cesta, dotad će biti uposleni oni koji rade, a nakon toga (2027.) doći će kaos u Hrvatskoj i Hrvatska će pasti u depresiju'.

Projekti koje će realizirati u svom mandatu

- Bitno je i započeto je IT park. To je najbitnija stvar s kojom treba nastaviti. Copacabanu vidim kao vrstu destinacijskog turizma a za to treba zatražiti novac iz EU-a. To treba biti projekt koji privlačiti ljude u grad, donositi novce. Blagajnu treba puniti smještajem u Tvrđi, kamp bi trebao niknuti pored, a zatvoreni bazen trebao bi privlačiti sportaše - rekao je Mlinarević dok je Radić kazao kako je Smart City projekt koji podiže gospodarstvo neophodno Osijeku, uključujući i digitalizaciju gradske uprave te zeleni grad.

Mlinarević mu je odgovorio da se treba govoriti o jednom projektu te dodao da je temelj svega 5G mreža, a da je Osijek idealan grad za to.

Na pitanje što će motivirati glasače desnice da upravo njega odaberu, Mlinarević je rekao kako je on nešto stvorio već dok je Radić mlada osoba kojoj nedostaje iskustva.

- Stekao sam brojna iskustva koja su u financijama i selektiranju ljudi, organizaciji, Iskustvo je na mojoj strani, no g. Radić ga nije imao. Njegovo iskustvo u realnom sektoru nije dobro završilo, a tvrtka nije uspješno poslovala, možda je u tom trenutku bio premlad, međutim cijelo životno razdoblje je u politici, da li je dovoljno biti u politici i voditi jedan grad, odlučit će građani Osijeka. Rekao sam, bez članske iskaznice stranke to je upitno, u ovom slučaju on ima određene prednosti - kazao je Mlinarević dok pak, Radić smatra da je upravo on bolji kandidat.

- Osječanke i Osječane ne bih dijelio na lijevo i desno, lokalni izbori su 'komunalni', tu smo svi 'legice' i 'lege' i ne bih nas dijelio niti po godinama niti po orijentaciji, bila ona lijeva ili desna. Smatra da je Osijeku potrebna nova energija koja će probuditi grad, Što se tiče vođenja grada - Reći da jedna osoba može voditi takav sustav bilo bi prebahato, a smatra da ima kvalitetan tim suradnika i kvalitetne projekte, a to je ono što Osječanima treba - rekao je Radić.