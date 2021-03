Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Uskoku je, osim svojeg iskaza, poslao fotografije kojima želi potkrijepiti svoje tvrdnje da je bio itekako blizak sa sucima koji su ga osudili, što je samo po sebi skandal.

Naime, na jednoj od fotografija nalaze se Mamić, poduzetnik Drago Tadić (osuđen zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda kako bi oslobodili Branimira Glavaša) i sudac Zvonko Vekić, a na drugoj se vide sudac Darko Krušlin i Adolf Kožul, član izvršnog odbora GNK Dinamo.

Mamić tvrdi da je ta slika snimljena nakon što ga je Krušlin već osudio te da su mu pjevali “Ne može nam nitko ništa...”.

Mamić tvrdi i da mu se Krušlin javio videopozivom nakon što ga je već osudio i nakon što je Mamić pobjegao u BiH. Impulzivni Mamić najteže optužbe za korupciju u sudstvu iznio je u listopadu 2020., kad je Uskoku dostavio “stick” s, kako tvrdi, dokazima koji potvrđuju njegove navode. Mamić u svom iskazu, objavio je Jutarnji list, na početku tvrdi da mu je 24. 7. 2017. na stadionu Dinama, nakon utakmice između Hrvatske i Ukrajine, prišao čovjek koji ga je pitao može li do njega doći gospodin Ljubo Pribić (zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku) s još nekim ljudima. Mamić navodi da je Pribiću nabavio karte za tu utakmicu te da ga je osobno poznavao, pa je rekao da oni dođu do njega. “Gospodin Pribić je u ložu Maksimir ušao s nekoliko ljudi i predstavio mi je tu gospodu kao suce koji će mi suditi u Osijeku. To su bili suci Darko Krušlin, Zvonko Vekić te njihov prijatelj Zoran Škorić, direktor i vlasnik Osijek Koteksa. Dugo smo razgovarali i pričali o mom predmetu i budućem suđenju u Osijeku.

U jednom trenutku sam skinuo sat s ruke, marke Audemars Piguet, i stavio ga na ruku Darka Krušlina. On je otišao s mojim poklonom na ruci u Osijek. Svemu ovome je prisustvovao osječki poduzetnik Drago Tadić, koji se cijelo vrijeme s nama družio i pio”, kazao je Mamić dodavši da mu je Krušlin pposlije preko posrednika u sudu u Osijeku vratio sat. Kazao je i da je Pribić nakon tog druženja u više navrata dolazio kod njega na stadion i kod Vlatke Peras, predsjednice uprave GNK Dinamo, po sportsku opremu za sebe, suce Krušlina i Vekića te da se radilo o trenirkama, dresovima i tenisicama od Dinama i hrvatske reprezentacije. Mamić tvrdi da su kasnije Pribić i suci naručivali dresove Real Madrida s potpisima Luke Modrića i Matea Kovačića, koje im je prenosio Drago Tadić. Mamić tvrdi, piše Jutarnji, kako mu je na jednom viđenju sudac Zvonko Vekić rekao da mu je sudac Krušlin najbolji prijatelj i da će njih dvojica riješiti oslobađajuću presudu i da bi trebalo počastiti gospodina Krušlina.

“Na to sam mu predao 100.000 eura da oni to podijele. Nakon toga smo se učestalo počeli nalaziti i u Zagrebu i u Osijeku”, tvrdi Mamić. Nadalje je ustvrdio:

“Kad su me informirali da gospodin Krušlin ljetuje u Pakoštanima, u vikendici svoje punice, i da tamo voli piti neko tamošnje dobro vino, ne sjećam se imena vina, ja sam to crno vino nabavio u vinoteci koju drže vlasnici Šušak i kupio vino pa ga putem Ljube Pribića i Tadića poslao za suca Krušlina”.

