Suci upozoravaju na pritiske i napade: 'Kritika je legitimna, ali pozivi na smjene su opasni'

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) u utorak je priopćila da, uslijed sve češćih javnih prozivanja sudaca, podsjeća na ključnu razliku između legitimne kritike sudskih odluka i nedopuštenog pritiska na nositelje sudbene vlasti. Sudovi donose presude javno, u ime Republike Hrvatske. U demokratskom društvu potpuno je legitimno raspravljati o sudskim odlukama, izražavati neslaganje s pravnim shvaćanjima u sudskim odlukama te zagovarati drugačija rješenja. Kroz stručne radove, znanstvene skupove i argumentiranu raspravu razvija se pravo i podiže kvaliteta pravnog sustava, navode u UHS-u. No, neprihvatljivim ocjenjuju kada se rasprava "pretvara u osobne napade na suce, javno prozivanje pojedinačnih sudaca te pozive na sankcioniranje ili smjenu sudaca zbog njihova pravnog mišljenja izraženoj u sudskoj odluci. Posebno zabrinjava što takvo postupanje sve češće rezultira izravnim prijetnjama i ugrožavanjem sigurnosti sudaca".

Ističu i kako sudci ne odlučuje prema očekivanjima javnosti, politike ili interesnih skupina već se njihov rad temelji isključivo na Ustavu, zakonu i slobodnom sudačkom uvjerenju, utemeljenom na činjenicama i izvedenim dokazima svakog konkretnog predmeta.

Kažnjavanje suca zbog pravnog stajališta izraženog u sudskoj oduci izravno bi uništilo samu bit neovisnog sudstva, ističe UHS.

Smatraju i da se u javnosti stvara opasan dojam da svako pravno pitanje ima samo jedno točno rješenje. "Svako tumačenje zakona drugačije od tog očekivanja neutemeljeno se proglašava dokazom pristranosti suca ili nezakonitosti. Takav pristup ignorira prirodu prava i ozbiljno ruši povjerenje građana u institucije i vladavinu prava".

Neovisnost sudbene vlasti nije privilegija sudaca. Ona postoji radi zaštite građana i njihova prava da im sudi neovisan i nepristran sud, oslobođen svih pritisaka. Pozivi na smjenu sudaca zbog sadržaja njihovih odluka predstavljaju opasan uzmak od temeljnih načela demokracije, zaključuje UHS.

Sve sudionike u javnom prostoru stoga pozivaju na odgovornu i argumentiranu raspravu o sudskim odlukama, uz poštovanje ustavne uloge sudbene vlasti te bez osobnih napada na suce.