Sudac Vrhovnog suda o idejama za izbor sudaca: 'To je tužno, nadam se da im neće proći'

O nečemu o čemu se samo šuškalo s nevjericom i bez uporišta u legislativi Republike Hrvatske sada se javno govori kao normalnom. Nakon izjave uvaženog zastupnika Bauka “... da je važniji jedan sudac Ustavnog suda nego sto šefova Vrhovnog suda ....” uslijedila je nova uvreda i poniženje kako sudbenoj vlasti kao cjelini tako i Ustavnom sudu. To je najnovija izjava premijera Plenkovića o vezanoj trgovini političkih stranaka kako će “ ta imenovanja biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporbe. To je sustav koji postoji i do sada".

Počeo je tako svoj javni status dugogdišnji sudac Vrhovnog suda Damir Kos, koji nije mogao ne reagirati na aktualna politička mešetarenja mjestima na Vrhovnom i Ustavnom sudu. Smatra kako je katastrofalno jer se ovim razmišljem uopće ne gleda na osobu koju biraju već tko će provoditi volju svojih 'mentora'.

- Ustav Republike Hrvatske govori o istaknutim pravnicima za Ustavni sud, a logično je da bi najbolji trebali aplicirati, a zatim i biti izabrani na mjesto čelne osobe sudbene vlast. Što su napravili politički realitetu u odnosu na oba izbora? Javnosti manifestiraju svoj stav da je potpuno nevažna osoba. Zašto? Jer su oni po mišljenju političara u svome radu samo oblik odlučivanja ne po kriterijima Ustava i zakona već stranačke političke artikulacije i izražavanja volje svojih “mentora” - kaže Kos.

Smatra kako je malo bolje prošla sudbena vlast u Baukovoj jer “niti sto predsjednika VSRH” očito nema mogućnost političkog utjecaja na donošenje odluka sudbene vlasti kao sto je to samo jedan sudac Ustavnog suda koji nosi prevagu, a prevaga, kako je to vidljivo iz izjave, nije stručna već politička. Tužno je to, kaže, za njegovu domovinu.

- Na takvu izjavu Ustavni sud je, iako duboko ponižen javnim izražavanjem “političke uklopljenosti” je odšutio. Na izjavu premijera o nekakvoj “vezanoj trgovini” pri izboru čelne osobe sudbene vlasti Udruga hrvatskih sudaca reagirala je (po mojoj ocjeni vrlo blago), ali jasno dajući građanima do znanja da se takvim izjavama stvara pogrešan dojam “moći” političara nad sudbenom vlašću.

Na sreću to političkom establišmentu do sada nije uspjelo, a nadam se da nikada niti neće - kaže sudac Kos.

Pozvao je zastupnike na glas razuma.

- Vjerujem da će kod zastupnika u Hrvatskom saboru ipak prevladati glas razuma da je za izbor na dužnost predsjednika Vrhovnog suda kao i sudaca Ustavnog suda važno da to budu osobe s jasnim dignitetom i koje se mogu resiti epitetima istaknutih ako ne i najboljih sudaca i pravnika. Bez toga sve postaje politička kuhinja i to neoprana - piše sudac.