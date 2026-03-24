ZBOG LOŠEG ZDRAVLJA

Sud Brazila pustio Bolsonara ponovno u kućni pritvor

Piše HINA,
Foto: Adriano Machado

Bivši brazilski predsjednik služi kaznu za pokušaj državnog udara, a odluka dolazi nakon hospitalizacije zbog upale pluća

Vrhovni sud Brazila odlučio je bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara ponovno staviti u kućni pritvor iz zdravstvenih razloga, prema odluci suca Alexandra de Moraesa. Bolsonaro (71) od studenog služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio na izborima 2022. od predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve. Sudac Moraes odredio mu je privremeni kućni pritvor u trajanju od 90 dana. "Nakon tog razdoblja, ponovno će se procijeniti prisutnost uvjeta potrebnih za održavanje kućnog pritvora, uključujući liječnički pregled ako je potrebno", priopćio je Vrhovni sud.

PRAVI KAOS DOBRODOŠLI U AMERIKU Agenti ICE-a opkolili aerodrome diljem zemlje, putnici čekaju satima!
DOBRODOŠLI U AMERIKU Agenti ICE-a opkolili aerodrome diljem zemlje, putnici čekaju satima!

Odvjetnici desničarskog vođe, koji je bio na vlasti od 2019. do 2022., dugo su tražili dopuštenje da kaznu odsluži u "humanitarnom kućnom pritvoru", ali sudac je prethodno odbio sve zahtjeve.

Preokret dolazi nakon što je Bolsonaro ranije ovog mjeseca primljen na odjel intenzivne njege bolnice u Brasiliji s akutnim oblikom upale pluća. Bolsonaro više nije na intenzivnoj njezi.

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku
VIDEO SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok. Prolazi sve više brodova kroz Hormuški tjesnac
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO SAD šalje 3000 vojnika na Bliski istok. Prolazi sve više brodova kroz Hormuški tjesnac

Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora

