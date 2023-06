Sud je odlučio, državne službe idu u štrajk: 'Vladi ne vrijedimo ništa, na rubu smo egzistencije'

Državni službenici i namještenici u sudbenim tijelima i državnim odvjetništvima smiju ići u štrajk, potvrdio je Županijski sud u Zagrebu odbivši zahtjev Vlade da donese privremenu mjeru kojom bi zabranio štrajk.

- Održana je rasprava povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, kojim se traži utvrđenje da je štrajk, koji je navedeni sindikat organizirao i najavio za 5. lipnja 2023., nezakonit. Istovremeno je tužitelj predložio donošenje privremene mjere kojom se provođenje štrajka zabranjuje smatrajući da bi, u protivnom, mogla nastati nenadoknadiva materijalna šteta za opću javnost i tužitelja koji je u obvezi osigurati obavljanje pravosudne vlasti - navodi se u priopćenju Županijskog suda u Zagrebu.

Vlada tražila zabranu štrajka

Dodali su i kako će "konačna odluka o tužbenom zahtjevu biti objavljena u ponedjeljak u 10 sati".

S druge strane, Vlada je tražila zabranu štrajka je su smatrali da Sindikat državnih i lokalnih službenika traži povećanje koeficijenta što ne može biti predmet pregovaranja jer koeficijent uredbom donosi Vlada. Također, Vlada smatra da Sindikat državnih i lokalnih službenika (SDLSN) nije reprezentativan jer je dio njihova članstva prešao u policijske sindikate koji su reprezentativni za sve službenike i namještenike, pa tako i one koji rade u pravosudnim tijelima. A policijski sindikati su potpisali kolektivni ugovor koji je na snazi do kraja godine i time se obvezali da dotad neće štrajkati.

- Vlada nije propitivala zakonitost štrajka sindikata u školstvu, nego je Vlada rekla da su oni prijatelji učitelja te da će sve dane provedene u štrajku i platiti. Tražimo jednako postupanje s obzirom na to da se nejednakim postupanjem i dovelo do ove situacije. Parcijalnim dizanjem plaća u pojedinim resorima stvoren je razdor među ljudima - poručila je predsjednica SDLSN-a Iva Šušković i dodala kako više nemaju strpljenja.

Štrajk počinje u ponedjeljak u 7 sati

- Odluka Vlade da od Suda traži zabranu štrajka potvrđuje nam da nas dijeli u dvije skupine, one koji vrijede više i one koji, nažalost, ne vrijede ništa. Naši ljudi koji imaju sramotno niske plaće, prosječno 600 eura, za iznimno odgovorne radne zadatke, očito ovoj Vladi ne vrijede ništa i ne brine ih što su dovedeni na rub životne egzistencije. Istodobno, Vlada se s liječnicima i sucima sve dogovorila te udovoljila njihovim zahtjevima. Kako je to moguće, gdje je tu ujednačeno postupanje? - dodala je Šušković.

Kako su poručili iz sindikata, štrajk zaposlenih u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu počinje u ponedjeljak u 7 sati, a nakon izricanja presude vidjet će kako će dalje postupiti.