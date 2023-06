Država tuži sindikat, Malenica: 'Ne postoje zakoniti razlozi za najavljeni štrajk u pravosuđu'

Smatramo da ne postoje razlozi zbog kojih bi štrajk bio opravdan. Ne postoje zakoniti razlozi za štrajk poručio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica govoreći o presedanu države, a to je da je tužila sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika zbog najave štrajka u tijelima sudbene vlasti i državnom odvjetništvu.

Podsjeća kako su sa sindikatima državnih i lokalnih službenika posljednja dva-tri tjedna proveli postupak mirenja i razgovarali o povećanju plaća u pravosudnim tijelima te naglašava kako je Vlada u završnoj fazi izrade Zakona o plaćama u javnim i državnim službama. Naglašava kako organizacija i razlozi ovog štrajka nisu u skladu sa zakonom. A o tome danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.

- Zakon bi sljedeći tjedan trebalo ići u javno savjetovanje, a idu i dvije Uredbe. Čitava reforma bi trebala završiti početkom sljedeće godine, koja će zasigurno rezultirati povećanjem plaća i to upravo za one kategorije državnih i javnih službenika koji su najmanje plaćeni, a riječ je o službenicima i namještenicima pa i u pravosudnim tijelima - istaknuo je napomenuvši kako je sindikat državnih i lokalnih službenika bio član radne skupine koja je radila na Zakonu.

- Naš pristup u postupku mirenja je bio da ne možemo selektivno rješavati samo službenike i namještenike u pravosudnim tijelima već da trebamo razgovarati o svima. I u narednim danima ćemo pripremiti prijedlog koji će ići u smjeru povećanja plaća službenicima i namještenicima u državnoj upravi, a ne selektivno samo za pravosudna tijela - kazao je.

Upitan hoće li tako država ubuduće pokušavati zabranjivati svaki štrajk, Malenica ponavlja kako organizacija i provedba štrajka mora biti utemeljena na zakonu.

- Mi u ovom trenutku smatramo da ovaj štrajk nije utemeljen na zakonu, a na sudu je da utvrdi da li je ili nije. Mi ćemo i dalje nastaviti razgovarati s predstavnicima sindikata, a tražimo cjelovito rješenje. A moram reći da smo 2019. povećali koeficijente za dio službenika na sudovima, oko 70 posto je dobilo veće koeficijente, a ostatak je početkom ove godine dobilo veći koeficijent, a uz to je rasla i osnovica. Naravno, očekuje se i kolektivno pregovaranje krajem godine. Svjesni smo da dio službenika i namještenika, ne samo u pravosudnim tijelima, već u čitavoj državnoj i javnoj upravi ima male plaće i to je i jedan od razloga zašto smo krenuli u izradu Zakona o plaćama, koji će zasigurno dovesti do toga da se te najmanje plaće podignu na razinu koja omogućuje dostojanstven život - naglasio je.

Na ponovno pitanje hoće li država od sada na svaku sljedeću najavu štrajka tražiti sudsku odluku, ministar je istaknuo kako je to hipotetsko pitanje na koje on ne može dati odgovor.

- Ovdje nije pitanje postoje li razlozi nego da li su oni zakoniti. U ovom slučaju smo procijenili da ne postoje zakoniti razlozi za štrajk - ponovio je.

Upitan što s pravosudnim policajcima, Malenica najavljuje sastanak za ponedjeljak.

- Tu imamo sličan problem da imamo kategorije pravosudnih policajaca koji nisu adekvatno plaćeni, to su mlađi pravosudni policajci sa srednjom stručnom spremom i o tome ćemo razgovarati, kao i o drugim zahtjevima koje je sindikat pravosudne policije postavio - rekao je i najavio kako će jedan dio natječaja za nove vježbenike realizirati u ovoj godini, a drugi u sljedećoj.

Na pitanje zašto su sucima povećali plaće bez prijetnje o zabrani štrajka, a zaposlenicima prijete, ministar ističe kako je osnovica plaće sucima bila na razini 2009. godine.

- S druge strane, državni službenici i namještenici su uključeni u Zakon o plaćama dok pravosudni dužnosnici nisu. Možda niste razumijeli, Vlada radi na jednom sveobuhvatnom modelu već sada da se povećaju plaće do donošenja Zakona, a imamo i povećanje regresa i pregovore na jesen tako da će državni službenici i namještenici sljedećih šest mjeseci zasigurno dobiti veće plaće - rekao je.

Vezano za povratak osmero Hrvata s posvojenom djecom iz Zambije, Malenica je istaknuo kako trenutno nema novih informacija i ne zna što se događa.

- Traju diplomatske aktivnosti u Zambiji, vidjet ćemo u narednim satima - rekao je.