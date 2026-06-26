NOVI EXPRESS Kako je sud ocijenio, Povjerenstvo je svojim postupanjem predstavilo bitnu povredu pravila postupka jer je Vučković bilo onemogućeno da se pravodobno očituje i sudjeluje u postupku.
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Sud je stao na stranu HDZ-ove ministrice Marije Vučković
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Visoki Upravni sud srušio je odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Naime, Povjerenstvo je nedavno kaznilo HDZ-ovu ministricu Mariju Vučković s 531 eurom, i to zbog činjenice što je u imovinskoj kartici propustila navesti dionice njezina supruga u NAVA banci koja je u stečaju.
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