Sud je ukinuo mjere zabrane načelniku koji je pretukao ženu u kafiću: 'Meni to nije jasno'

Pa noge su mi se odsjekle, ali doslovno. Ja od onda otkad se to dogodilo ni ne spavam dobro, sad najnovije sam dobila i šećer od svega toga, ispričala je za RTL vlasnica kafića iz Like koju je bivši HDZ-ov načelnik općine Severin, Žarko Žgela, tukao prije tri mjeseca.

Žgeli je ukinuta mjera zabrane približavanja žrtvi. Uz to, sud je o tome nije obavijestio.

On ju je pretukao u njezinom kafiću, a sada joj može slobodno prići.

O svemu tome doznala je slučajno, kada ga je ugledala kako ulazi u trgovinu pored kafića.

- Htjela sam prijaviti kršenje mjere, na to su mi na policiji rekli da su mjere jednostavno ukinute prema njemu gdje sam ja ostala zgrožena. Ja mislim da sam trebala biti obaviještena od suda, od bilo koga da je netko tko me je istukao da mi se može ponovno približavati, mislim, meni to nije pojmljivo - otkrila je.

Zbog svega, pretučena vlasnica kafića više ne želi doći u svoj lokal.