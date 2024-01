Sud naredio objavu 150 imena spomenutih u suđenju Jeffreyu Epsteinu: Iznimka su žrtve

Jeffrey Epstein bio je moćni financijaš, i kako će se kasnije otkriti, pedofil i trgovac bijelim robljem. Na svom privatnom otoku, Little Saint Jamesu, organizirao je raskošne zabave s partnericom Ghislaine Maxwell, ali i dovodio maloljetne djevojke koje bi potom silovao. Isto se događalo i u njegovoj vili u New Yorku, vili u Palm Beachu i ranču u Santa Feu. U nekim situacijama, kako kažu sudski dokumenti, u silovanju su sudjelovali i neki njegovi prijatelji. Njihova imena ostala su zapisana u dnevnicima leta njegovog pilota i Epsteinovom imeniku. Međutim, u sudskom procesu pojavilo se više od 150 imena koja su do sada bila cenzurirana, a spominju se u mailovima, Epsteinovom kalendaru i dnevnicima. Dio dokumenata se odnosi i na 2008. godinu, kad je Epstein priznao plaćanje maloljetne prostitutke na Floridi.

Tužba za klevetu

Sve je počelo 2015. godine, kad je jedna od njihovih žrtava, Virginia Giuffre tužila Ghislaine Maxwell za klevetu. Kako bi se vidjelo laže li Maxwell kad kaže da Giuffre nije bila na otoku i da ju ne poznaje, sud je zatražio popis svih ljudi koji su tamo ikada bili i mogu biti svjedoci. Od tuda dolazi jedan dio popisa. Njih dvije su se nagodile izvan suda 2017., međutim to će kasnije postati pravna osnova i za kazneni progon Maxwell koja je na kraju dobila 20 godina zatvora kao Epsteinova pomagačica. Prema presudi, ona je prilazila djevojkama koje bi Epstein htio, stvorila s njima prijateljski odnos i uljuljala ih u sigurnost, a potom bi im objašnjavala što trebaju raditi i sudjelovala u njihovom prijevozu na privatni otok, gdje se dogodila većina silovanja. S druge strane, kad bi Epstein sam tražio žrtve, spominjao je poznanstva s brojim producentima, glumcima i političarima obećavajući djevojkama da će im pomoći u karijeri. Potom bi ih upoznao s tim ljudima kako bi dokazao da samo želi pomoći, a kad bi se stvorila neka vrsta prijateljskog i mentorskog odnosa, krenuo bi u napad. Tužiteljstvo je navelo i kako je ciljano tražio djevojke iz slomljenih obitelji ili bez roditeljske skrbi jer ih je smatrao lakšim metama.

Sutkinja Loretta A. Preska godinama je proučavala dokumentaciju iz svih tužbi, a potom odlučila da će dokumenti, uključujući i popis, postati javni. Svi koji su htjeli su se mogli žaliti još do 1. siječnja ove godine, a iako se 13 ljudi borilo da se njihova imena maknu, nisu uspjeli. Maknuta su samo tri imena, ona maloljetnih žrtava za koje je sutkinja Preska zaključila da nema potrebe da još jednom prolaze traumu. Na odluci dugoj 51 stranicu, Preska je objasnila da iako će objava nekima uzrokovati sramotu, većina tih ljudi je u intervjuima prije nego što se sve saznalo spomenula da je bila na nekoj od zabava. Neka imena su spominjana u tužbi za klevetu protiv Maxwell jer su bila u Epsteinovom rasporedu sastanaka, a neki su već svjedočili. Unatoč objavi imena, to ne znači da je itko od njih za nešto kriv niti da će doći do daljnjeg kaznenog progona jer je Epstein godinama bio dio američke elite pa ne čudi da su na njegovim zabavama bili ljudi iz svih sfera javnog života. Prema tužiteljstvu, zločini su se događali kada bi Epstein bio sam sa žrtvama, ili kad bi žrtve podvodio nekim svojim prijateljima koji su u tom trenutku bili sami s njim na otoku ili ranču. Međutim, objava imena bi mogla pomoći žrtvama čiji su slučajevi u zastari da pokrenu privatne tužbe protiv svojih silovatelja.

Imena koja se znaju

Princ Andrew

Guiffre je djevojka sa slike s Princom Andrewom, kojeg je također optužila za silovanje. On je bio Epsteinov prijatelj godinama, a prije objave fotografije, tvrdio je da nikada nije upoznao Giuffre. Njenu priču djelomično potvrđuje i model Lisa Phillips, koja tvrdi da ga je vidjela na zabavi na otoku 2000. godine. Prema njenom svjedočenju, Epstein je njenoj prijateljici rekao da se mora upustiti u seksualni odnos s princom.

- To je za nju bilo jako traumatično i više nikad nije bila ista. Život joj se potpuno raspao - rekla je Phillips.

Kraljevski biograf Andrew Lownie zabilježio je da su Epstein i princ bili najbolji prijatelji, a Epstein je imao čak sedam njegovih brojeva telefona. On i Maxwell su bili česti gosti na kraljevskim ladanjima poput Balmorala i Sandringhama, toliko da postoje i fotografije.

- Epstein i Ghislaine su bili pozvani u srce britanske monarhije. Čak je jednom rekao da postoji samo jedna osoba koja voli seks više od njega, a to je Andrew - izjavio je Lownie.

Iz Buckinghamske palače su svojedobno izjavili da je kraljica vjerovala svojoj djeci i da nije znala da je prijatelj njenog sina pedofil.

Bill Clinton

Bivši američki predsjednik spominje se više od 50 puta u sudskim dokumentima. Virginia Giuffre tvrdi da njoj nije napravio ništa nažao i da ne zna je li kome drugome, ali ostaje čvrsto pri tvrdnji da ga je upoznala na otoku. On pak tvrdi da tamo nikad nije bio. Osobni dnevnik leta jednog od Epsteinovih pilota pokazuje da je Clinton često letio njegovim avionom, uključujući destinacije poput Pariza, Bangkoka i Bruneja nakon što je prestao biti predsjednik. Prekinuo je sve veze s Epsteinom 2005., kad je ovaj optužen za plaćanje seksualnih masaža maloljetnicama.

Donald Trump

Trump i Epstein su bili dobri prijatelji, a Trump često viđen gost u svim njegovim kućama. 90 - ih je bar sedam puta letio Epsteinovim avionom, a dok je bio predsjednik, ugostio je Epsteina 17 puta u Bijeloj kući. Jedna od žrtava je svjedočila na sudu da je Trumpa upoznala na njegovom imanju u Mar- a-Lagou kad je imala svega 14 godina. Trump je svojedobno izjavio da je Epstein 'sjajan čovjek, koji voli mlade žene i okružen je njima'. Druga žrtva je čak dva puta podizala tužbu protiv Epsteina i Trumpa zbog silovanja koje se navodno dogodilo kad je imala 13 godina, međutim oba puta je povukla zbog 'prijetnji koje ciljaju njenu obitelj i ugrožavaju joj život.'

Vera Wang

Dizajnerica je bila na nekoliko zabava, a žrtve su svjedočile da im je Epstein rekao kako su jako dobri prijatelji i da im on može tako pomoći u karijeri modela.

- Nisam imala pojma da je koristio moje ime za bilo što, ovo me užasava i mučno mi je kad čujem što je radio - rekla je za Wall Street Journal.

Naomi Campbell

The Wall Street Journal je otkrio da je i poznati supermodel bila na zabavama, a Epstein je jednu svoju žrtvu odveo u Pariz na njenu modnu reviju kako bi joj pokazao koje veze ima. U drugom slučaju, jedan ukrajinski model jer posvjedočila da je bila na Campbellinoj modnoj reviji u Parizu 2010., kad ju je spazio Epstein i poslao svoju prijateljicu Ruskinju da dođe razgovarati s njom.

- Jako se dobro držala, izgledala je jako bogato. Vidjela sam ju kako stoji pored zvijezda u VIP dijelu - rekla je.

Campbell, kao i Vera Wang, kaže da nije imala pojma.

- Nisam znala da je koristio moje ime da bi privukao mlade djevojke zainteresirane za svijet modelinga. Previše je napuhao naše poznanstvo. Nakon ovoga, žalim što sam ga upoznala - izjavila je.

Thorbjørn Jagland, bivši norveški premijer

The Wall Street Journal javlja da je jedna od žrtava izjavila kako joj je Epstein pokazao mail korespondenciju s Jaglandom, uz komentar kako želi da ga upozna.

Robert Kennedy Jr.

Nezavisni predsjednički kandidat Robert Kennedy Jr. rekao je za Fox News da je dva puta letio s Epsteinom.

- To je bilo 1993. i išao sam na Floridu sa ženom i naše dvoje djece u posjetu majci za Uskrs. Moja žena je poznavala Ghislaine Maxwell. Drugi put je isto bilo sa tadašnjom ženom, Mary Richardson, i naše četvero djece. Išli smo u lov na fosile u Južnu Dakotu. Standardni obiteljski put, ništa više od toga - izjavio je.

Međutim, dnevnici leta pokazuju da je RFK Jr. 90 - ih letio s Epsteinom i Maxwell iz Teterboroa u Floridu u veljači. Ne postoji ni zapis da su ikada letjeli u Južnu Dakotu.

Sergey Brin, suosnivač Googlea

Prema sudskim dokumentima, Epstein je bio Brinov financijski savjetnik od 2004. do 2007. Pomogao mu je otvoriti i zakladu za svoju djecu s bankarima u JPMorgan Chaseu. Brin je postao klijent te banke 2004. godine, nakon što ga je Epstein preporučio. Za poslovni odnos između Epsteina i Brina se saznalo 2023. godine kad su Djevičanski otoci tužili JPMorgan zbog veza s Epsteinom.

Cecile de Jongh, bivša prva dama Djevičanskih otoka

Prema istoj tužbi Djevičanskih otoka protiv banke, Cecile de Jongh je počela raditi za Epsteina 2000. godine i radila je za njega i kad je njen suprug bio guverner do 2015. godine. Sudski dokumenti govore kako je de Jongh pomogla srediti vize za neke od Epsteinovih žrtava. Prema tvrdnjama JPMorgan Chasea, povezala je jednu žrtvu s lokalnim službenikom za imigracije, a drugima je sređivala studentske vize tako što je organizirala posebnu nastavu za njih na Sveučilištu Djevičanskih otoka. Iz njenih mailova poslanih Epsteinu i djelatnicima Sveučilišta se saznalo da je i žrtve upisivala na satove engleskog jezika za strance.

- Strukturiraju satove za djevojke. Molim te da mi javiš da znaju što raditi, a što ne - stoji u jednom njenom mailu poslanom Epsteinu.

Ehud Barak, bivši izraelski premijer

Dugogodišnji izraelski političar je bio redoviti gost u Epsteinovoj kući u New Yorku između 2013. do 2017. godine. Njihovi mjesečni sastanci su trajali satima. Letio je i na Epsteinovom avionu.

- Često je dovodio zanimljive ljude iz svije umjetnosti, zabave, prava, znanosti, financija, diplomacije ili filantrope. Nikada nisam upoznao djevojke niti sam ga vidio s njima, ili bilo kojom drugom odraslom ženom u nekakvoj nepriličnoj situaciji - rekao je.

Bill Gates

Veza između Gatesa i Epsteina nije tajna već godinama, međutim i svibnju se otkrilo da je Gates 2010. na turniru bridža upoznao igračicu Milu Antonovu. Njih dvoje su se upustili u aferu, a Epstein je potom pokušao ucjenjivati Gatesa.

Prema njenom svjedočenju, Gates je strastveni igrač bridža. Upoznali su se 2010. na turniru kad je on još uvijek bio oženjen za Melindu Gates. Nakon afere, Antonova je tražila novac kako bi pokrenula svoj startup, pa ju je Gatesov savjetnik Boris Nikolic upoznao s financijašem Epsteinom 2013. godine. Epstein je odbio financirati start up ali je platio školarinu za Antonovu kako bi naučila kodirati.

Dugo nakon što je završila Gatesova i Antonovna veza, 2017. godine, Epstein je poslao mail Gatesu u kojem zahtjeva da mu vrati novac za njenu školarinu, zato što je Gates stopirao Epsteinove napore da podigne veliki humanitarni fond pri JPMorganu. Ljudi koji su pročitali mail kažu kako je Epstein implicirao da će otkriti Gatesovu i Antonovnu aferu ako Gates prekine sav kontakt s njim. Gates mu nikad nije uplatio traženi novac.

- Nisam znala da je kriminalac niti da ima neke skrivene motive. Mislila sam da je samo uspješni poduzetnik koji želi pomoći. Gadi mi se - rekla je Antonova.

O svemu se oglasio i Nikolic.

- Duboko žalim što sam ga ikada upoznao. Njegovi zločini su neopisivi. Nikada nisam vidio ovako nešto. Žalim zbog njegovih žrtava i njihovih obitelji - rekao je.

Leon Botstein, predsjednik Bard College

Epstein je imao oko 24 sastanka s Botsteinom u četiri godine, najčešće u njegovoj kući u New Yorku. Botstein je rekao da ga je zanimao samo njegov novac.

- Bio sam neuspješan skupljač donacija, a on je uživao u blagom sadizmu držeći potencijalnu donaciju školi iznad moje glave. Upoznao sam ga 2012. godine kada sam mu zahvalio na donaciji koju je sam od sebe dao školi. Nakon toga smo se sastajali kako bih ga nagovorio da donira još. Epstein je donirao 66 laptopa školi 2015. godine, a ja sam ga dva puta pozvao na školski mjuzikl. Na kraju sam zaključio da nije baš zainteresiran za školu i samo nas je zavlačio. 2016. godine je donirao 150.000 dolara - rekao je.

Epstein je uplatu napravio na Botsteinov račun jer je ovaj bio u odboru zaklade Gratitude America, no Botstein je to odmah proslijedio školi, što su oni i potvrdili.

- Raspitali smo se o njemu i saznali da je seksualni prijestupnik, ali vjerujemo u rehabilitaciju. Svejedno smo imali posebno osiguranje kad je došao posjetiti školu. Nije se mogao slobodno kretati po hodnicima - rekao je Botstein.

Epstein je svejedno sa sobom doveo svoje mlade asistentice.

William Burns, ravnatelj CIA - e

Epsteinovi rasporedi pokazuju da je u 2014. imao tri zakazana sastanka s Burnsom, koji je tad bio zamjenik državne tajnice. Planirali su ručak u Washingtonu u kolovozu i dva sastanka u rujnu u njegovoj kući u New Yorku.

- Ravnatelj je o njemu znao samo da je stručnjak za financije koji je nudio općenite savjete. Nije bilo odnosa - izjavili su iz CIA - e.

Ariane de Rothschild, predsjednica Edmond de Rothschild Group

Švicarska banka Edmond de Rothschild Group 2019. godine je lažno tvrdila da njihova predsjednica, Ariane de Rothschild, nema nikakvih veza s Epsteinom. Međutim, otkriveno je da je de Rothschild, koja se udala u bogati bankarski obitelj, imala više od 12 sastanaka s Epsteinom. Tražio je njenu pomoć oko zaposlenja posluge, uređenja i poslovnih dogovora. U rujnu 2013. tražio je od nje da mu pomogne naći asistenticu.

- Žensko, da govori više jezika i mora biti organizirana - rekao joj je.

Ona je odgovorila da će se raspitati. De Rothschild je kupila predmete na aukciji u vrijednosti od gotovo milijun dolara za Epsteina 2014. i 2015. Tog kolovoza, sklopili su posao vrijedan 25 milijuna dolara. Banka je na kraju priznala da su poslovno surađivali, Epstein je dovodio američke poslovnjake u banku, savjetovao ih o porezu i rizicima poslovanja i predlagao odvjetnike s kojima bi banka mogla surađivati.

- Tražio ju je osobno par puta savjet oko vođenja portfolia, nije znala za njegove zločine - kratko su rekli iz banke.

Objava svih imena očekuje se do kraja tjedna.