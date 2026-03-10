Sud objavio zašto je ukinuo presudu policajcu za ubojstvo studentice Mihaele Berak

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske u utorak je objavio razloge zbog kojih je ukinuo prvostupanjsku presudu bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo osječke studentice Mihaele Berak. Sud je prihvatio žalbu optuženika. Kako navode, optuženiku je stavljeno na teret da je u rujnu 2023. u stanu iz službenog pištolja (kojeg je zadužio kao policijski službenik) ispalio hitac u glavu djevojke. Žrtva je odmah preminula.

Visoki kazneni sud je ocijenio da je prvostupanjski sud propustio na pravilan način ocijeniti svaki dokaz pojedinačno, kao i u vezi s ostalim dokazima i obranom optuženika. Naime, izostala je odgovarajuća analiza međusobnog položaja optuženika i žrtve kao i položaj pištolja prilikom ispaljivanja hica. Riječ je o značajnoj činjenici posebno u dijelu utvrđenja subjektivnog obilježja terećenog kaznenog djela i provjere obrane u pogledu kronologije događaja. Zatim propušteno je analizirati psihofizičko stanje optuženika neposredno nakon samog događaja, iako stanje optuženika prvostupanjski sud očito smatra značajnom činjenicom.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Što se tiče prethodnog ponašanja optuženika prema žrtvi (s kojom je bio u emotivnoj vezi) propušteno je analizirati nalaz i mišljenje vještaka psihijatra vezano za strukturu ličnosti optuženika i naravi veze između optuženika i žrtve. Propušteno je analizirati i sadržaj komunikacije žrtve s drugim osobama neposredno pred sam događaj kako bi se utvrdilo u kojim okolnostima je došlo do inkriminiranog događaja.

U ponovljenom postupku prvostupanjski sud će obratiti više pažnje na sve prethodno navedeno, temeljito će ocijeniti sve ranije izvedene dokaze, a po potrebi i nove te ih dovesti u vezu s obranom optuženika kako bi na pravilan način ocijenio jesu li se u ponašanju optuženika stekla sva bitna obilježja kaznenog djela ubojstva. Potom će prvostupanjski sud donijeti novu na zakonu utemeljenu odluku koju će valjano obrazložiti.

