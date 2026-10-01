Sud odobrio pogubljenje prve žene u SAD-u nakon 200 godina

Vrhovni sud SAD-a u srijedu je odobrio saveznoj državi Tennessee prvo pogubljenje žene u posljednjih 200 godina. Time je otvoren otvoren put za izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom nad Christom Pike, zbog ubojstva školske kolegice prije više od trideset godina.

Odjel za kažnjavanje Tennesseeja naknadno je u izjavi za Reuters naveo da "pogubljenje planira provesti danas".

Pike (50) je guverner Bill Lee u ponedjeljak odbio zahtjev za pomilovanjem u kojem su istaknute traume iz djetinjstva i seksualno zlostavljanje.

Odlukom donesenom većinom glasova konzervativnih sudaca (omjer 6 prema 3), vrhovni je sud ukinuo privremenu odgodu pogubljenja koju je odredilo vijeće od tri suca na žalbenom sudu SAD-a samo sat vremena prije nego što je pogubljenje Pike bilo zakazano.

Foto: POLICE HANDOUT

Žalbeno vijeće glasalo je omjerom 2 naprema 1 za "kratkotrajnu odgodu" kako bi se ostavilo vremena za razmatranje tvrdnje Pike da dokazi o njezinom seksualnom zlostavljanju u djetinjstvu nisu bili adekvatno uzeti u obzir prilikom izricanja presude.

Međutim, ured državnog odvjetnika Tennesseeja odmah je zatražio od Vrhovnog suda SAD-a da ukine odgodu, što je najviši sud i učinio.

Pike je imala 18 godina u siječnju 1995. kada je zajedno sa svojim 17-godišnjim dečkom i trećom osobom namamila 19-godišnju kolegicu Colleen Slemmer u šumovito područje gdje su je mučili i ubili.

Svjedočenja na suđenju ukazivala su na to da je Pike smatrala Slemmer konkurencijom kod svog dečka Tadaryla Shippa.

Foto: Handout .

Pike i Shipp priznali su ubojstvo te su sljedeće godine oboje osuđeni za ubojstvo prvog stupnja. Pike je osuđena na smrt, dok je Shipp dobio doživotnu kaznu zatvora s mogućnošću uvjetnog otpusta.

Njihova suoptuženica Shadolla Peterson, koja je u vrijeme ubojstva imala 18 godina i čuvala stražu dok su ostali počinjavali zločin, svjedočila je za optužbu te je dobila uvjetnu kaznu.