Sud potvrdio optužnicu protiv Danke Derifaj i još dvoje zbog Thompsonove terase na Žnjanu

Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara zgrade Branka Miodraga, doznaju 24sata. Riječ je o optužnici zbog snimanja priloga za RTL-ovu emisiju Potraga gdje je Derifaj obrađivala spor između stanara zgrade na Žnjanu i pjevača Marka Perkovića Thompsona.

Optužnica se odnosi na događaj iz kolovoza 2021. godine, kad je trojac došao na terasu za koju Marko Perković Thompson tvrdi da je njegova, dok stanari tvrde da je to njihov krov te da im je nezakonito zabranio pristup.

Ovo je zanimljiv obrat jer je ranije isti sud odbio kazneni nalog koji je došao uz optužnicu, u kojem DORH za sve troje traži zatvorsku kaznu od četiri mjeseca, uvjetno na godinu dana. Sud je tad naveo kako optužnica ne pruža dovoljno osnova za donošenje takve odluke te je predmet uputio na daljnje razmatranje optužnom vijeću. Sud ovdje nije odlučivao o krivnji, već o proceduralnim uvjetima.

Podsjetimo, optužnica je podignuta nakon što je Thompson kazneno prijavio novinarku i još dvije osobe da su neovlašteno ušli u njegov dom. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je već osudilo navedenu optužnicu te ju je nazvalo opasnim presedanom i pritiskom na novinarske slobode. Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, ljetos je iz Splita poručio da su optužbe utemeljene te se pozvao na zaštitu privatnosti doma. Važan faktor ovdje će biti i vještaci, koji se ne slažu oko toga je li taj dio nekretnine Thompsonov ili ne.

Zbog krova koji je Thompson pretvorio u terasu vode se i sudski postupci.

U jednom od njih Miodrag i njegova supruga tražili su poništavanje ugovora o prodaji tog dijela njihove zgrade. Za imovinsko pravnu zavrzlamu zainteresirala se Derifaj, tim više što su se susjedi žalili na Thompsonov potez. Miodrag je tvrdio da legalizacija Thompsonova dijela nije valjana, a pjevač da je sve u redu. Općinski sud u Splitu 29. kolovoza 2021. zaključio je kako Marko Perković nema vlasnička prava nad terasom, no na to su se njegovi odvjetnici žalili. Onda dolazi presuda iz Siska ove godine. Miodrag je tužio Perkovića u građanskom sporu i tražio da se ponište ugovori kojima je Thompson stekao pravo vlasništva nad terasom. Na to dolazi još jedna presuda, Općinski sud u Splitu zahvaljujući sutkinji Jeleni Lončar donio je prvostupanjsku presudu u kojoj je odbio tužbeni zahtjev Marka Perkovića Thompsona da proglasi ništetnim i bez pravnog učinka kupoprodajni ugovor između Branka Miodraga i Dal-Koninga d.o.o. zaključen 5. travnja 2016. godine. Nedavno, kako piše Nacional, održalo se i vještačenje na spornoj nekretnini, nakon što vještaci i sutkinja nisu prvo dobili pristup terasi jer Perkovići nisu bili u Splitu zbog zdravstvene situacije.