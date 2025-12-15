Obavijesti

News

Komentari 0
PRESUDA

Sud u Hong Kongu: Medijski tajkun je kriv za kršenje zakona o nacionalnoj sigurnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sud u Hong Kongu: Medijski tajkun je kriv za kršenje zakona o nacionalnoj sigurnosti
3
Foto: LAM YIK/REUTERS

Sud u Hong Kongu proglasio je medijskog tajkuna Jimmyja Laia, osnivača prodemokratskih novina Apple Daily, krivim za urotu radi dosluha sa stranim silama i objavljivanje materijala koji potiče na pobunu

Prema presudi, 78-godišnjak je proglašen krivim po sve tri točke optužnice, od kojih se dvije odnose na dosluh sa stranim silama. Izjasnio se da nije kriv po svim točkama optužnice i sada se suočava s mogućom doživotnom kaznom zatvora.

Kazna će biti izrečena naknadno.

Oštar kritičar kineskih vlasti, Lai se smatra ključnom osobom u prodemokratskim prosvjedima koji su zahvatili Hong Kong 2019. godine, a na koje je Peking odgovorio uvođenjem zakona o nacionalnoj sigurnosti, ustvrdivši da je nužan za stabilnost grada.

Suđenje je započelo u prosincu 2023. i produžilo se daleko izvan prvobitno planiranih 80 dana, završivši krajem kolovoza nakon više od 150 dana saslušanja.

BORI SE S TRAUMOM Heroj iz Hong Konga koji to ne želi biti: 'Srce mi se slama što nisam uspio spasio sve susjede'
Heroj iz Hong Konga koji to ne želi biti: 'Srce mi se slama što nisam uspio spasio sve susjede'

Lai, koji također ima britansku putovnicu, osnovao je Apple Daily, koji je bio prisiljen ugasiti se 2021. nakon što su vlasti pokrenule istrage prema sveobuhvatnom zakonu o nacionalnoj sigurnosti. 

Zakon kriminalizira djela koja Peking smatra pobunom, secesijom i subverzijom.

Lai je već proveo više od pet godina u zatvoru nakon što je osuđen u ranijim slučajevima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO

Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju
VIDEO Policija otkrila detalje o masakru u Australiji: Napadači su otac i sin, ne tražimo trećeg!
OPSADNO STANJE

VIDEO Policija otkrila detalje o masakru u Australiji: Napadači su otac i sin, ne tražimo trećeg!

Policija upozorava građane Australije da izbjegavaju plažu Bondi u Sydneyju nakon što je više ljudi upucano. Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori vjeruju da je planiran mjesecima...
Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'
IZDIGAO SE DIM

Dvije jake eksplozije odjeknule u Dugavama: 'Kao da je bomba'

Nije riječ o pirotehnici kakvu sam ikad čuo. Nakon eksplozije u zrak se digao gusti dim - kaže nam čitatelj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025