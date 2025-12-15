Sud u Hong Kongu: Medijski tajkun je kriv za kršenje zakona o nacionalnoj sigurnosti

Prema presudi, 78-godišnjak je proglašen krivim po sve tri točke optužnice, od kojih se dvije odnose na dosluh sa stranim silama. Izjasnio se da nije kriv po svim točkama optužnice i sada se suočava s mogućom doživotnom kaznom zatvora.

Kazna će biti izrečena naknadno.

Oštar kritičar kineskih vlasti, Lai se smatra ključnom osobom u prodemokratskim prosvjedima koji su zahvatili Hong Kong 2019. godine, a na koje je Peking odgovorio uvođenjem zakona o nacionalnoj sigurnosti, ustvrdivši da je nužan za stabilnost grada.

Suđenje je započelo u prosincu 2023. i produžilo se daleko izvan prvobitno planiranih 80 dana, završivši krajem kolovoza nakon više od 150 dana saslušanja.

Lai, koji također ima britansku putovnicu, osnovao je Apple Daily, koji je bio prisiljen ugasiti se 2021. nakon što su vlasti pokrenule istrage prema sveobuhvatnom zakonu o nacionalnoj sigurnosti.

Zakon kriminalizira djela koja Peking smatra pobunom, secesijom i subverzijom.

Lai je već proveo više od pet godina u zatvoru nakon što je osuđen u ranijim slučajevima.