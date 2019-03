Sud u Rijeci dosudio još dva milijuna kuna za Maškarina

Nakon dugotrajnog sudskog postupka na riječkom Općinskom sudu donesena je nepravomoćna presuda u građanskoj parnici u slučaju Rabljanina Miroslava Maškarina, koja nalaže da mu se mora isplatiti naknada od sveukupno nešto više od 2 milijuna kuna.

Podsjetimo, u travnju 2017. godine Maškarinu je dosuđeno nešto manje od šest milijuna kuna odštete, od čega 2.450.000 za neimovinsku, a 3.544.756 kuna za imovinsku štetu. Presuđena je naknada za neimovinsku štetu od 1.380.000 kuna, tj 3,1 milijun sa zateznim kamatama, dok je imovinska šteta vraćena na ponovno suđenje, koje je okončano u četvrtak.

Naime, potkraj 2015. godine već je donesena nepravomoćna presuda u građanskoj parnici Općinskom sudu koji mu je dosudio, do tada najveću dosuđenu isplatu u iznosu od šest milijuna kuna. No, u travnju 2017. godine riječki Županijski sud odluku prvostupanjskog suda djelomično je odbio, a djelomično prihvatio.

Dio koji je vraćen na ponovno odlučivanje sada je dobio i nepravomoćnu sudsku odluku, a to je da se Miroslavu Maškarinu, na ime dospjele izgubljene zarade za razdoblje od 1. siječnja 2007. pa do 30.rujna 2018. godine ima isplatiti iznos od 571.251,61 kune sa zakonskom zateznom kamatom. Nadalje, na ime kapitalizirane rente te izgubljene zarade, ubuduće, do 67. godine života, ima mu se isplatiti iznos od 1.258.131,00 kuna, također zajedno sa zakonskom zateznom kamatom. Tu je i dospjela tuđa pomoć i njega u ukupnom iznosu od 174.000,00 kuna zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na svaki pojedinačni mjesečni iznos počevši od prvog u mjesecu za prethodni mjesec. Na ime neimovinske štete dosuđeno mu je milijun i 380 tisuća kuna, 25 tisuća kuna na ime prilagodbe osobnog vozila, 200 tisuća kuna na ime ortopedskih pomagala, 134 tisuća kuna na ime prilagodbe stambenog prostora, te oko 305 tisuća kuna na ime kapitaliziranog iznosa s osnova tuđe pomoći i njege, sveukupno nešto više od 2 milijuna kuna.

Podsjetimo, Miroslav Maškarin, koji je 2006. godine, kao 21-godišnjak podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva u KBC-u Rijeka, zbog komplikacija pri operativnom zahvatu ostao je bez lijeve potkoljenice, koja mu je odstranjena amputacijom. Njegov dug oporavak na odjelu intenzivne njege, ujedno je bio i početak dugogodišnje pravne bitke za odštetu.

