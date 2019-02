Potvrdili su: Maškarinov kirurg neće odgovarati zbog - zastare

Nisam dobio nikakvo rješenje tako da ga trenutno ne mogu ni komentirati, kratko je rekao Miroslav Maškarin konačnu presudu Županijskog suda u Rijeci kojom je odbijena optužba protiv dr. Branka Popovića kojeg se teretilo za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi, a koju je prije godinu dana donijela sutkinja Općinskog suda Brankica Grgurić.

No rješenje je stiglo u ruke Popovićevog odvjetnika Milenka Škrleca.

- Kao što ste već upućeni, za navedeno kazneno djelo, zbog izmjene zakona nastupila je zastara, a parnički sud odbacio je i žalbu tužiteljice na koju u biti nije ni imala pravo. Što se tiče drugog kaznenog djela tj. optužbe za osobitu tešku tjelesnu ozljedu i gubitak noge, moj klijent za to nije ni bio optužen. Optužen je za nesavjesno liječenje iz nehaja i ništa nije ukazivalo na direktnu vezu rupture aorte i gubitka noge. Naime, tu se nije radilo o njegovom nemaru već o komplikacijama koje su nastupile uslijed liječenja - kazao je odvjetnik Škrlec te dodao kako je Popoviću drago što je nakon 13 godina postupak okončan, no i kako je 'naravno cijeli slučaj ostavio gorak okus jer nitko ne može biti ravno prema tome da je čovjek ostao bez noge'.

Podsjetimo, i prije godinu dana, kada je i donesena nepravomoćna odbijajuća presuda za dr. Popovića protiv kojeg se vodio višegodišnji kazneni postupak zbog nesavjesnog liječenja iz nehaja u slučaju pacijenta Miroslava Maškarina s Raba, sutkinja Grgurić je obrazložila da je odbijena optužba zbog nastupa zastare, sukladno uputama Županijskog suda.

Riječ je o slučaju tada 21-godišnjeg mladića koji je podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva u KBC-u Rijeka 2006. godine, koja je završila amputacijom lijeve potkoljenice. Dr. Popović je bio optužen da je iz nehaja kao doktor medicine obavljajući svoju djelatnost nesavjesno postupao i time prouzročio teške tjelesne ozljede Miroslavu Maškarinu.

Nakon dugotrajnog sudskog postupka, kirurg Popović sredinom rujna 2011. proglašen je krivim i nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora od osam mjeseci, uvjetno na dvije godine. No potkraj listopada 2012. godine prvostupanjska presuda je ukinuta i slučaj vraćen na ponovno suđenje. Početkom iduće godine, točnije 1. siječnja 2013. na snagu stupa novi Kazneni zakon dok ponovljeno suđenje riječkom kirurgu počinje u svibnju iste godine. Kazneni postupak obustavljen je zbog zastare koja je nastupila 2014. godine.

Drugim riječima, Popović je bio optužen za kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz nehaja koje je za posljedicu imalo tešku tjelesnu ozljedu, rupturu aorte. Tada je za to djelo bila predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Izmjenom Kaznenog zakona, za to djelo je predviđena kazna zatvora do jedne godine. Općinsko državno odvjetništvo tvrdilo je da pravni kontinuitet postoji i u primjeni novog zakona, u činjenici da je oštećeni Maškarin izgubio nogu pa samim time i da je riječ o osobito teškoj tjelesnoj ozljedi.

