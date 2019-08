Sudac bez milosti: 'Uh, samo da nas ne izvedu pred njega...'

Samo provodim zakon koji je, kad se radi o prometu, od 1. kolovoza puno stroži. Svjedoci smo brojnih tragedija na prometnicama koje nerijetko završavaju i na najtragičniji način, kaže Dario Kuzmić, sudac Općinskog suda iz Koprivnice, Stalna služba u Đurđevcu.

Kaže da smatra kako je ova kaznena politika ipak korak dalje prema uvođenju više reda na cestama.

Sudac Kuzmić prvi vikend u kolovozu kaznio je trojicu prometnih prekršitelja s do tada najvišim kaznama u zemlji, a ove nedjelje je letvicu podignuo jer je neodgovornog vozača kaznio s rekordnih 27.700 kuna.

Vozač (33) uhićen je nakon dva sata u Zvonimirovoj u Reki kad je upravljao pijan, neregistriranim i neosiguranim vozilom. Imao je 1,61 promil i u nedjelju, nakon što se otrijeznio, doveden je na Prekršajni odjel u Đurđevac. Vozio je bez položenog ispita, a to je 10.000 kuna kazne. Drugi prekršaj mu je što je bio pod utjecajem alkohola, što je kaznu dignulo na 20.000 kuna. Za neregistrirani auto kazna je 1000 kuna, a za nevezani pojas platit će još 1000 kuna.

Vozio je auto bez osiguranja, a za to mu je određena kazna od 5000 kuna. Tu je sudac bio blag, jer mu je umjesto minimalne mogao izreći maksimalnu kaznu od 20.000 kuna. No i kad se sve to zbroji, kazna iznosi vrtoglavih 27.700 kuna.

Dobio je, naime, popust od 300 kuna zbog boravka u policiji na otrježnjenju. Uz to će, ako jednog dan položi ispit za B kategoriju, ostati i devet mjeseci bez vozačke.

Tko nema love, odradit će kaznu

Ovako visoke kazne neki od prekršitelja pokušat će izbjeći, ali kazna će se pretvoriti u rad za opće dobro, pa će se i u tim, mislim, rijetkim situacijama ipak postići svrha kažnjavanja, pojašnjava svoj stav sudac Dario Kuzmić.