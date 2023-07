Sudac Dragičević pogodovao Puljašiću u kaznenom postupku, lažno prezentirao podatke?

Više osoba uhićeno je u najnovijoj uskočko-policijskoj akciji koja je u tijeku, a među njima su Predrag Dragičević, sudac Županijskog suda u Slavonskom Brodu i Darko Puljašić, bivši HDZ-ov gradonačelnik Požege.

Neslužbeno, sudac Dragičević nezakonito je pogodovao bivšem požeškom gradonačelniku Darku Puljašiću u kaznenom postupku koji se protiv Puljašića vodio još prije nekoliko godina kada je on bio ravnatelj Doma zdravlja u Požeško-slavonskoj županiji. Sudac je lažno prezentirao ključne podatke iz tog kaznenog predmeta pred dvoje drugih članova drugostupanjskog vijeća pa je Puljašić u tom kaznenom postupku ostao nekažnjen, a on je zauzvrat pomagao u zapošljavanju članova obitelji suca Dragičevića, javlja HRT-ov reporter te dodaje da su istražitelji do tih informacija došli kada su oduzeli Puljašićev mobitel u drugoj istrazi, ali su našli komunikaciju vezanu za ovaj raniji slučaj.

Puljašić je pred osječki USKOK doveden nešto prije 14 sati, a ispitivanje nije potrajalo dugo.

Nešto iza 16 sati stigao je i sudac Predrag Dragičević ovdje na osječki USKOK na ispitivanje.

Obojica će ovu noć provesti u osječkom PNUSKOK-u, a sutra bi vrlo vjerojatno trebali pred suca istrage Županijskog suda u Osijeku koji će odlučivati o određivanju ili neodređivanju istražnog zatvora za njih dvojicu.