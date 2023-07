Tko je uhićeni sudac Predrag Dragičević? Pisao je o čuvanju ugleda i časti sudačke dužnosti

Državno sudbeno vijeće danas je ukinulo imunitet sucu Predragu Dragičeviću koji je jutros uhićen u novoj akciji USKOK-a.

Predrag Dragičević diplomirani je pravnik, oženjen kolegicom koja je 2015. godine obnašala dužnost zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Požegi. Otac je trojice sinova. Osnovnu školu i opću gimnaziju, završio je u Požegi, a Pravni fakultet 1981. u Zagrebu. Od 15. prosinca 1985. do konca 1989. radio je kao samostalni upravni referent - pravni savjetnik u tadašnjem Sekretarijatu unutarnjih poslova Požega. Od siječnja 1990. obnašao je dužnost suca Općinskog suda u Požegi, a od 24. travnja 1996. stupio je na dužnost prvostupanjskog suca u požeškom Županijskom sudu. Od 2008. godine do danas, u punom opsegu, rješava kaznene predmete kao drugostupanjski sudac. Trenutno je, u Županijskom sudu u Slavonskom Brodu - Stalnoj službi u Požegi, sudac Kaznenog odjela čiji je predsjednik Slaven Vidmar, piše SB Plus.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Dragičević je 2015. godine bio kandidat za predsjednika Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Prije osam godina, Dragičević je u svom Programu za unapređenje rada Županijskog suda koji je bio dio natječajne dokumentacije za radno mjesto predsjednika Suda napisao sljedeće:

- Želim osigurati sve potrebne uvjete da Županijski sud u Slavonskom Brodu, u djelokrugu svoga rada i u skladu sa propisima, u razumnom roku izvršava svoje zadatke, kako bi se osigurala jedinstvena primjena zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom, uz zaštitu Ustavom i Zakonima Republike Hrvatske utvrđenog pravnog poretka (...) Uvjeren sam da bi Županijski sud u Slavonskom Brodu, statistički, svake godine, bio sve bolji te da bi se predsjednik suda i svi suci pridržavali etičkih načela i pravila ponašanja, radi čuvanja dostojanstva i ugleda sudačke dužnosti.

Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

Podsjetimo USKOK je pretresao kuću suca Dragičevića, a uz njega je uhićen i bivši gradonačelnik Požege Darko Puljašić. Istražitelji su im jutros pokucali na vrata, a doznaje se da ke akcija pokrenuta zbog primanja i davanja mita te pogodovanja kod zapošljavanja.

<<< Akciju USKOK-a detaljnije pratite OVDJE >>>