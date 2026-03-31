NESREĆA Sudarili se auto i tramvaj u Zagrebu: Iskočio iz tračnica, zastoj je prema istoku

U Ulici kneza Branimira došlo je do sudara tramvaja i automobila u utorak oko 16.30 sati. Nastala je samo materijalna šteta, a u tijeku je obustava prometa jer je tramvaj iskočio iz tračnica, potvrdili su nam iz Policijske uprave zagrebačke. Na svojim službenim stranicama, ZET je obavijestio građane o zastoju u Branimirovoj u smjeru istoka.

- Sudarili su se auto i tramvaj, kaos je. Tramvaj je iskočio iz tračnica, ne znamo tko je kriv, tvrde da su prošli na zeleno. Tu su policija i djelatnici ZET-a, pokušavaju vratiti tramvaj u tračnice - kaže čitatelj.

Promet će se normalizirati nakon što se razriješe sve okolnosti nesreće i saniraju posljedice nesreće.

- U tijeku je zastoj tramvajskog prometa u Branimirov ulici, kod Petrinjske u smjeru istoka, zbog prometne nezgode - piše ZET.