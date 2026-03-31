VIDEO Vatrogasci o nevremenu: 'Bilo je i nerazumnih zahtjeva, poput silikoniranja dimnjaka'

Vatrogasci su zabilježili gotovo 3000 intervencija od početka jakog nevremena koje je pogodilo nekoliko hrvatskih županija, a uglavnom se radilo o uklanjanju srušenih stabala i grana s prometnica te sanaciji oštećenih objekata, izvijestila je u ponedjeljak Hrvatska vatrogasna zajednica.

Više od 13.000 vatrogasaca na području Hrvatske angažirano je za sanaciju posljedica nevremena koje je od četvrtka ostavilo strašne posljedice. Kako je otkrio glavni vatrogasni zapovjenik Slavko Tucaković na konferenciji za medije, od građana su primili i nekoliko nerazumnih zahtjeva, poput onog da silikoniraju dimnjak.

Slavko Tucaković i Siniša Jembrih održali konferenciju za medije

Novo nevrijeme koje stiže ne bi trebalo biti toliko opasno, no građani bi trebali biti na oprezu i ne kretati se tada, posebno uz zgrade i drveće. Dodao je da ih čeka teška požarna sezona.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati u četvrtak do istog vremena u ponedjeljak, na području RH zabilježene su 2992 vatrogasne intervencije na uklanjanju posljedica nevremena. Na tim intervencijama je kumulativno sudjelovala 3491 vatrogasna organizacija s ukupno 12098 vatrogasaca i 3766 vatrogasnih vozila.

U Gradu Zagrebu zabilježeno je 1410 intervencija u kojima jed angažirano 6082 vatrogasca i 1803 vozila, a u Zagrebačkoj županiji u 729 intervencija angažirano je 2962 vatrogasca i 965 vozila. U 68 intervencija u Međimurskoj županiji angažirana su 363 vatrogasca i 101 vozilo, dok je u Varaždinskoj županiji u 84 intervencije angažirano 377 vatrogasaca i 107 vozila.

U Sisačko-moslavačkoj županiji u 85 intervencija angažirano je 259 vatrogasaca i 117 vozila, a u 89 intervencija u Karlovačkoj županiji angažirano 307 vatrogasaca i 96 vozila. U 59 intervencija u Bjelovarsko-bilogorskoj županija angažirano je 247 vatrogasaca i 68 vozila, dok je u Koprivničko-križevačkoj županiji u 149 intervencija angažirano 484 vatrogasca i 162 vozila.

U 186 intervencija u Krapinsko-zagorskoj županiji angažirano je 640 vatrogasaca i 209 vozila, a u Istarskoj županiji u 39 intervencija angažirano je 103 vatrogasaca i 39 vozila. U Primorsko-goranskoj županiji u 94 intervencije angažirano je 274 vatrogasca i 99 vozila.

Vatrogasnih intervencija na području RH od 7 sati jučer do 7 sati u ponedjeljak bilo je 413, na njima je kumulativno sudjelovalo 694 vatrogasnih organizacija s ukupno 2238 vatrogasaca i 758 vatrogasnih vozila.

U Gradu Zagrebu je u ovom razdoblju zabilježeno 268 intervencija, dok je u Zagrebačkoj županiji zabilježeno 35 intervencija na uklanjanju posljedica nevremena. Uz zagrebačke profesionalne i dobrovoljne vatrogasce, u Zagrebu su angažirana i vozila za rad na visini iz JVP Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Daruvar i Petrinja.