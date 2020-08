Sudar dva kamiona iz Turske na A3: Vozač ostao zaglavljen

<p>U utorak oko 1.20 sati dogodila se prometna nesreća na A3, nekoliko kilometara prije izlaska za Slavonski Brod – Istok. Na sjevernom kolničkom traku auto ceste u smjeru Zagreba sudarila su se dva kamiona kojima su upravljali državljani Turske, oba kamiona su od iste prijevozničke tvrtke. </p><p>Vozač kamiona (29) nije držao dovoljan razmak i udario je u kamion svoga radnog kolege (48) koji je vozio ispred njega. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nesreća na A3</strong></p><p>Nakon sudara došlo je do zanošenja oba kamiona, jedan je udario u prometni znak, a drugi je udario u središnju zaštitnu ogradu. Na mjesto nesreće osim prometne policije izašla je Hitna pomoć, pripadnici JVP Slavonski Brod i mobilna ekipa Carine. </p><p>Mlađeg vozača su vatrogasci morali osloboditi iz razbijene kabine tegljača, liječnici su mu konstatirali da ima otvoreni prijelom potkoljenice pa su ga prevezli u Opću županijsku bolnicu Dr. Josip Benčević gdje je zadržan na liječenju.</p><p>U to vrijeme nad Slavonskim Brodom bilo je jako nevrijeme, praćeno snažnom grmljavinom i kišom. </p><p>– Za vrijeme očevida u vremenu od 2,30 do 3,40 sati promet autocestom na sjevernom kolnom traku u smjeru Zagreba bio je u prekidu, točnije dok iz kabine nije oslobođen ozlijeđeni vozač, nakon toga je promet pušten koji i tekao je usporeno jednim kolničkim trakom – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske, dodavši da će protiv vozača koji je prouzročio prometnu nesreću biti podnesena prekršajna prijava.</p>