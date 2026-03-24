Zagrebačka policija provodi očevid prometne nesreće koja je dojavljena oko 11.25 sati u Novom Zagrebu. Jedna osoba je ozlijeđena i prevezena u KBC Zagreb. Niti 20 minuta poslije prijavlje je još jedan sudar
SUDAR HITNE I AUTA Nesreća u Zagrebu: 'Vozačicu su izvukli prolaznici. Auto je bio na krovu'
Hitna pomoć je prošla na crveno i udarila u automobil koji se prevrnuo na krov. Odmah su dotrčali ljudi, izvukli su vozačicu i vratili auto nazad na kotače, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je bio na mjestu nesreće u Novom Zagrebu.
Kako je potvrdila zagrebačka policija, dojavu o nezgodi na raskrižju Vatikanske i Ulice Svetog Mateja dobili su oko 11.25 sati. Iako se činilo da nitko nije ozlijeđen, naglo se pogoršalo stanje jednoj osobi, najvjerojatnije vozačici.
- Nastala je materijalna šteta na vozilima, a jedna je osoba ipak prevezena u KBC Zagreb - rekli su iz policije.
Očevid je u tijeku nakon kojeg će se utvrditi sve okolnosti i uzroci nezgode.
Niti 20 minuta poslije dojavljen je još jedan sudar u blizni. Na raskrižju Avenije Dubrovnik i Meštrovićevog trga sudarila su se dva vozila. Policija zasad ima samo dojavu o nezgodi te je i ondje intervenirala Hitna pomoć.
Očevid tek treba početi.
