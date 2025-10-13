Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA U ZDENČACU

Sudar kraj Garešnice: Jedan čovjek u bolnici, zatvorili cestu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Sudar kraj Garešnice: Jedan čovjek u bolnici, zatvorili cestu
1
Foto: JVP Garešnica

Policija nam je potvrdila i da je očevid u tijeku te da će po dovršetku imati više informacija

U sudaru dva auta ozlijeđena je jedna osoba u Zdenčacu kraj Garešnice oko 18 sati. Prevezli su je u bjelovarsku bolnicu, a prema prvim informacijama, osoba je zadobila lakše ozljede, potvrdila nam je bjelovarsko-bilogorska policija.

POLICIJA TRAŽI POČINITELJE Zagrepčanka: Muškarac i žena napali su i opljačkali mog oca, bolesnog su ga tukli na podu
Zagrepčanka: Muškarac i žena napali su i opljačkali mog oca, bolesnog su ga tukli na podu

- Cesta u Zdenčacu je zatvorena za sav promet radi prometne nezode do daljnjeg! - napisali su na Facebook stranici JVP Garešnica.

Policija nam je potvrdila i da je očevid u tijeku te da će po dovršetku imati više informacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025