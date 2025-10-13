Sudar kraj Garešnice: Jedan čovjek u bolnici, zatvorili cestu

U sudaru dva auta ozlijeđena je jedna osoba u Zdenčacu kraj Garešnice oko 18 sati. Prevezli su je u bjelovarsku bolnicu, a prema prvim informacijama, osoba je zadobila lakše ozljede, potvrdila nam je bjelovarsko-bilogorska policija.

- Cesta u Zdenčacu je zatvorena za sav promet radi prometne nezode do daljnjeg! - napisali su na Facebook stranici JVP Garešnica.

Policija nam je potvrdila i da je očevid u tijeku te da će po dovršetku imati više informacija.