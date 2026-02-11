Sudar na A1 kraj Ogulina: Auto se okrenuo, puno je krhotina

Prolazio sam kad sam snimio dva razbijena automobila. Bilo je to između Bosiljeva 2 i Ogulina u smjeru Dubrovnika, rekao nam je čitatelj 24sata koji je snimio kratak video.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:21 Prometna nesreća na autocesti A1 | Video: čitatelj/24sata

Na njemu se vide dva razbijena automobila, a jedan od njih se od siline udara zarotirao između pretjecajnog i voznog traka. Na intervenciju su izašli vatrogasci, kao i policija i vučna služba.

Iz PU karlovačke potvrdili su kako imaju dojavu o nezgodi nešto nakon 10 sati. Nasreću, zasad je nastala samo materijalna šteta i ozlijeđenih nema. Službe mole za oprez u prometu dok se česta raščišćava.

- Prometna nesreća na autocesti A1 na 78.+700 km između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h - stoji u upozorenju Hrvatskog autokluba.