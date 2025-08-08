Sudar na Aveniji Većeslava Holjevca: Dvoje je ozlijeđenih

Dvoje je ozlijeđenih u prometnoj nesreći na Aveniji Većeslava Holjevca u petak, a policija je dojavu zaprimila oko 8 sati, potvrdila nam je zagrebačka policija. Došlo je do sudara dva osobna automobila, a na terenu su hitna i policija.

Pokretanje videa... 00:11 Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata Video

Ozlijeđenima na mjestu pružaju liječničku pomoć, a stupanj ozljeda nije poznat.