Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO

Sudar na Aveniji Većeslava Holjevca: Dvoje je ozlijeđenih

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Sudar na Aveniji Većeslava Holjevca: Dvoje je ozlijeđenih

Došlo je do sudara dva osobna automobila, a na terenu su hitna i policija

Dvoje je ozlijeđenih u prometnoj nesreći na Aveniji Većeslava Holjevca u petak, a policija je dojavu zaprimila oko 8 sati, potvrdila nam je zagrebačka policija. Došlo je do sudara dva osobna automobila, a na terenu su hitna i policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prometna nesreća u Zagrebu 00:11
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata Video

Ozlijeđenima na mjestu pružaju liječničku pomoć, a stupanj ozljeda nije poznat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’
’GDJE JE ZAKAZALA CRKVA?’

Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’

Komentirao je i katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a brine ga što mladi ne razmišljaju kritički o simbolima mača i križa
Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'
MALO SU SE ZABUNILI

Parking kraj hipodroma zjapio je prazan: 'Netko je ljudima rekao da je aerodrom bio pun...'

Aeroklub je pripremio 5500 mjesta za parkiranje vozila. Krenula je lažna priča da je sve puno...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025