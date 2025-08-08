Došlo je do sudara dva osobna automobila, a na terenu su hitna i policija
VIDEO
Sudar na Aveniji Većeslava Holjevca: Dvoje je ozlijeđenih
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje je ozlijeđenih u prometnoj nesreći na Aveniji Većeslava Holjevca u petak, a policija je dojavu zaprimila oko 8 sati, potvrdila nam je zagrebačka policija. Došlo je do sudara dva osobna automobila, a na terenu su hitna i policija.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ozlijeđenima na mjestu pružaju liječničku pomoć, a stupanj ozljeda nije poznat.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku