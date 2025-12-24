Zbog policijskog očevida promet se odvija obilazno preko ulica Josipa Rimca i Kolodvorske ulice
OGLASILA SE POLICIJA
Sudar tri auta u Slavonskom Brodu: Ozlijeđeno je dvoje ljudi
Čitanje članka: < 1 min
U sudaru tri automobila u Slavonskom Brodu ozlijeđeno je dvoje ljudi, javila je brodsko-posavska policija.
Nesreća se dogodila u srijedu oko 15,50 sati u Slavonskom Brodu na Zapadnoj veznoj cesti.
Dvoje ljudi je prevezeno na ukazivanje liječničke pomoći u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Zbog prometne situacije te vršenja očevida, Zapadna vezna cesta (D53) je zatvorena za prometovanje. Promet se odvija obilazno preko ulica Josipa Rimca i Kolodvorske ulice.
