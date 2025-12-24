Obavijesti

News

OGLASILA SE POLICIJA

Sudar tri auta u Slavonskom Brodu: Ozlijeđeno je dvoje ljudi

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Zbog policijskog očevida promet se odvija obilazno preko ulica Josipa Rimca i Kolodvorske ulice

U sudaru tri automobila u Slavonskom Brodu ozlijeđeno je dvoje ljudi, javila je brodsko-posavska policija.

Nesreća se dogodila u srijedu oko 15,50 sati u Slavonskom Brodu na Zapadnoj veznoj cesti.

Dvoje ljudi je prevezeno na ukazivanje liječničke pomoći u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Zbog prometne situacije te vršenja očevida, Zapadna vezna cesta (D53) je zatvorena za prometovanje. Promet se odvija obilazno preko ulica Josipa Rimca i Kolodvorske ulice.

