Sudar u Novom Vinodolskom. HAK: Vozi se jednom trakom...

Došlo je do sudara dva automobila na Novom Vinodolskom u srijedu navečer, javljaju nam čitatelji. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Novom Vinodolskom vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence, objavio je HAK na svojim stranicama.

Foto: Čitatelj 24sata

Naš čitatelj snimio je prometnu nesreću te kazao kako su u prometnoj nesreći sudjelovala dva vozila.

- Nismo vidjeli puno. Automobile su okružili ljudi, nismo se htjeli zadržavati i zadržavati otežani promet - kazao je čitatelj.