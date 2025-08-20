Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ VOZAČIMA

Sudar u Novom Vinodolskom. HAK: Vozi se jednom trakom...

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Sudar u Novom Vinodolskom. HAK: Vozi se jednom trakom...
2
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Novom Vinodolskom vozi se jednim prometnim trakom, objavio je HAK

Došlo je do sudara dva automobila na Novom Vinodolskom u srijedu navečer, javljaju nam čitatelji. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Novom Vinodolskom vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence, objavio je HAK na svojim stranicama.

Foto: Čitatelj 24sata

Naš čitatelj snimio je prometnu nesreću te kazao kako su u prometnoj nesreći sudjelovala dva vozila.

- Nismo vidjeli puno. Automobile su okružili ljudi, nismo se htjeli zadržavati i zadržavati otežani promet - kazao je čitatelj.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025