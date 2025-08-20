Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Novom Vinodolskom vozi se jednim prometnim trakom, objavio je HAK
OPREZ VOZAČIMA
Sudar u Novom Vinodolskom. HAK: Vozi se jednom trakom...
Čitanje članka: < 1 min
Došlo je do sudara dva automobila na Novom Vinodolskom u srijedu navečer, javljaju nam čitatelji. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Novom Vinodolskom vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence, objavio je HAK na svojim stranicama.
Naš čitatelj snimio je prometnu nesreću te kazao kako su u prometnoj nesreći sudjelovala dva vozila.
- Nismo vidjeli puno. Automobile su okružili ljudi, nismo se htjeli zadržavati i zadržavati otežani promet - kazao je čitatelj.
