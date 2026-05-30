Sudar u Pokupskom: Mladić autom naletio na kotač traktora

Zagrebačka policija objavila je kako je jučer oko 19 sati došlo do prometne nesreće u Pokupskom na području Velike Gorice. Kako su naveli u priopćenju, muškarac (25) koji je upravljao automobilom zagrebačkih registracija dolaskom do raskrižja s Ulicom Božurići nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste zbog čega nije pravovremeno zaustavio vozilo.

- Tom prilikom naletio je na prednji lijevi kotač traktora zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 21-godišnjak, a koji se kretao južnim dijelom kolnika navedene ulice, a neposredno prije nesreće usporavao je traktorom i skretao u desno - objavili su iz policije.

Dodaju da je obavljenim očevidom utvrđeno da 25-godišnji vozač osobnog automobila nije koristio sigurnosni pojas.

- U prometnoj nesreći ozlijeđen je 25-godišnjak, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - zaključili su iz policije.