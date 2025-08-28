Sudarila su se četiri automobila, a cesta je privremeno zatvorena, poručuju iz PU splitsko-dalmatinske
TRAJE OČEVID
Sudarila se četiri automobila na A1: Dvoje ljudi je ozlijeđeno
Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 19:40 na autocesti A1 nakon čvora Račva u smjeru Dubrovnika. U nesreći su sudjelovala ukupno četiri automobila.
Policijski očevid još je u tijeku, a cesta je od 20 sati zatvorena za promet, javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.
Obavijest o privremenoj obustavi prometa poslali su i iz HAK-a:
- Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići na 463 km između čvorova Račva i Vrgorac u smjeru Dubrovnika promet je privremeno u prekidu.
