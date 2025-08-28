Obavijesti

TRAJE OČEVID

Sudarila se četiri automobila na A1: Dvoje ljudi je ozlijeđeno

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Sudarila su se četiri automobila, a cesta je privremeno zatvorena, poručuju iz PU splitsko-dalmatinske

Dvije su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 19:40 na autocesti A1 nakon čvora Račva u smjeru Dubrovnika. U nesreći su sudjelovala ukupno četiri automobila.

Policijski očevid još je u tijeku, a cesta je od 20 sati zatvorena za promet, javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Obavijest o privremenoj obustavi prometa poslali su i iz HAK-a:

- Zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići na 463 km između čvorova Račva i Vrgorac u smjeru Dubrovnika promet je privremeno u prekidu.

