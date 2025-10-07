Sudarila se s kamionom u Zadru u rotoru: Vozila je u krivom smjeru, u krvi joj našli i drogu

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Zadra u kojoj je 38-godišnjakinja automobilom udarila u kamion u kružnom toku.

- Upravljala je automobilom zadarskih registracija i ušla u kružni tok na raskrižju Ulice Put Bokanjca, Ulice Ivana Meštrovića, Ulice Ivana Zajca i Ulice dr. Franje Tuđmana, skrećući vozilom u lijevo u Ulicu dr. Franje Tuđmana, odnosno u zabranjenom smjeru, uslijed čega dolazi do sudara s teretnim automobilom daruvarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnjak koji je iz Ulice Ivana Meštrovića ušao u kružni tok - navodi policija.

Nastala je samo materijalna šteta. Policija je kasnije utvrdila da je ženi istekla vozačka dozvola.

- Preliminarnim testiranjem na prisutnost droga ili lijekova u organizmu utvrđena je prisutnost droga i lijekova, nakon čega je izričito odbila ponuđeno stručno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja - izvijestila je policija i dodala kako su vozačicu uhitili.

- Policija je u optužnom prijedlogu zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu od 550,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.