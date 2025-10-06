Obitelji poginulih Maltežana stigle su u Senj: 'Bili su najbolji prijatelji, putovali su svuda'

U teškoj nesreći kod Senja, prošlog je četvrtka poginulo četvero Maltežana. Tragedija je potresla Hrvatsku i Maltu, a njihove su obitelji trenutačno u Senju gdje su položili cvijeće na mjestu tragedije u znak sjećanja na svoje najmilije.

U nesreći su stradali Jeremy i Lorraine Gambin te Kevin i Sandra Bonnici. Kevin i Jeremy su bili rođaci, a parovi su zajedno putovali po svijetu više od tri desetljeća, piše Times of Malta.

- Nisu bili samo rođaci, nego i najbolji prijatelji. Putovali su zajedno svuda, prešli su desetke tisuća kilometara bez ijedne nesreće – rekao je za Justin Gambin, sin jednog od poginulih.

Foto: Times of Malta/privatni album

Nesreća se dogodila na državnoj cesti D8, u blizini mjesta Bunica, kad je njihov unajmljeni automobil udario u kamene stupiće i sletio s visine od oko 70 metara u more.

Obitelji stradalih: 'Hvala hrvatskim vlastima i zajednici'

Hrvatski ronioci opisali su potragu i izvlačenje automobila kao jednu od najtežih akcija koje su ikad izveli. U prvim izjavama za medije obitelji Gambin i Bonnici zahvalile su hrvatskim vlastima i lokalnoj zajednici na, kako su rekli, "nevjerojatnoj podršci" nakon nesreće. Svi osobni predmeti žrtava vraćeni su obiteljima, koje sada čekaju rezultate obdukcije.

Istodobno se otvara pitanje sigurnosti dionice ceste D8, gdje dijelovi uz more nemaju dovoljno zaštitnih barijera koje bi spriječile pad vozila u more.

Foto: Times of Malta/privatni album

– Kameni stupići možda izgledaju kao zaštita, ali očito nisu bili dovoljni da zaustave automobil – rekao je Jonathan Gambin, brat 68-godišnjeg Jeremyja Gambina.

Dodao je da obitelji nadaju kako će istraga dati barem neki osjećaj smirenja i odgovora na pitanja.

Ova nesreća šokirala je Maltu i smatra se najtežom prometnom tragedijom u kojoj su Maltežani poginuli izvan svoje zemlje. Dogodila se gotovo točno mjesec dana nakon što je drugi malteški par, Doris i Manuel Buhagiar, izgubio život u prometnoj nesreći na Siciliji.

