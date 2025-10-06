Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA POTRESLA MALTU

Obitelji poginulih Maltežana stigle su u Senj: 'Bili su najbolji prijatelji, putovali su svuda'

Piše Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 2 min
Obitelji poginulih Maltežana stigle su u Senj: 'Bili su najbolji prijatelji, putovali su svuda'
2
Foto: Times of Malta/privatni album

U nesreći su stradali Jeremy i Lorraine Gambin te Kevin i Sandra Bonnici.  Kevin i Jeremy su bili rođaci, a parovi su zajedno putovali po svijetu više od tri desetljeća

U teškoj nesreći kod Senja, prošlog je četvrtka poginulo četvero Maltežana. Tragedija je potresla Hrvatsku i Maltu, a njihove su obitelji trenutačno u Senju gdje su položili cvijeće na mjestu tragedije u znak sjećanja na svoje najmilije.

U nesreći su stradali Jeremy i Lorraine Gambin te Kevin i Sandra Bonnici.  Kevin i Jeremy su bili rođaci, a parovi su zajedno putovali po svijetu više od tri desetljeća, piše Times of Malta.

- Nisu bili samo rođaci, nego i najbolji prijatelji. Putovali su zajedno svuda, prešli su desetke tisuća kilometara bez ijedne nesreće – rekao je za Justin Gambin, sin jednog od poginulih.

Foto: Times of Malta/privatni album

Nesreća se dogodila na državnoj cesti D8, u blizini mjesta Bunica, kad je njihov unajmljeni automobil udario u kamene stupiće i sletio s visine od oko 70 metara u more.

Obitelji stradalih: 'Hvala hrvatskim vlastima i zajednici'

Hrvatski ronioci opisali su potragu i izvlačenje automobila kao jednu od najtežih akcija koje su ikad izveli.  U prvim izjavama za medije obitelji Gambin i Bonnici zahvalile su hrvatskim vlastima i lokalnoj zajednici na, kako su rekli, "nevjerojatnoj podršci" nakon nesreće. Svi osobni predmeti žrtava vraćeni su obiteljima, koje sada čekaju rezultate obdukcije.

VELIKA TUGA Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

Istodobno se otvara pitanje sigurnosti dionice ceste D8, gdje dijelovi uz more nemaju dovoljno zaštitnih barijera koje bi spriječile pad vozila u more.

Foto: Times of Malta/privatni album

– Kameni stupići možda izgledaju kao zaštita, ali očito nisu bili dovoljni da zaustave automobil – rekao je Jonathan Gambin, brat 68-godišnjeg Jeremyja Gambina.

Dodao je da obitelji nadaju kako će istraga dati barem neki osjećaj smirenja i odgovora na pitanja.

Ova nesreća šokirala je Maltu i smatra se najtežom prometnom tragedijom u kojoj su Maltežani poginuli izvan svoje zemlje. Dogodila se gotovo točno mjesec dana nakon što je drugi malteški par, Doris i Manuel Buhagiar, izgubio život u prometnoj nesreći na Siciliji.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025