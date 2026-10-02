Sudarili se automobil i motocikl u Jezerima, jedan čovjek mrtav

U Jezerima je u petak oko 15 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je poginuo muškarac, javlja PU šibensko-kninska. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe. Prema prvim informacijama, u prometnoj nesreći sudjelovali su motocikl i osobni automobil.

Promet se odvija uz privremenu regulaciju policijskih službenika. Na mjestu događaja slijedi očevid.

