Nije točno da je Zoranu Mamiću naloženo javljati se policiji jednom tjedno. Zabranjeno mu je napuštati BiH te su mu oduzete putovnice, kaže Zdravko Rajić, odvjetnik Zorana Mamića.

Nakon Zdravka Mamića, Rajić, kojega su bosansko-hercegovački mediji prozvali “đavoljim odvjetnikom”, zastupa i njegova brata Zorana u postupku za izručenje radi izdržavanja kazne zatvora na koju je pravomoćno osuđen u Hrvatskoj.

Rasplet tog postupka, odlučio je u srijedu Sud BiH, Zoran će, kao i njegov brat Zdravko, čekati na slobodi.

Sad slijedi uobičajena procedura, hrvatsko Ministarstvo pravosuđa mora pripremiti dokumentaciju uz zahtjev za izručenje. Na temelju tog zahtjeva, nadležni sud u BiH trebao bi utvrditi jesu li se ispunili uvjeti za izručenje Zorana Mamića Hrvatskoj.

Rajić nam pojašnjava kako nema nekog fiksnog zakonskog roka u kojemu sud mora donijeti odluku, no očekuje da bi je mogli doznati u sljedećih 15 do 20 dana. Podsjetimo, Hrvatska traži Zorana Mamića traži radi izdržavanja kazne od četiri godine i osam mjeseci zatvora. Kako se nije odazvao pozivu Županijskog suda u Zagrebu da se do određenog datuma javi na odsluženje te kazne u Remetinec za njim je raspisana tjeralica.

Molba Zdravka Mamića da kaznu od šest i pol godina zatvora izdržava u BiH, stigla je u Ministarstvo pravosuđa zajedno s očitovanjem Županijskog suda u Osijeku. Sudac izvršenja utvrdio da nisu ispunjeni uvjeti iz Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.

Isti je stav ranije zauzeo zagrebački sud, a Ministarstvo pravosuđa odlučilo je da nema osnove za njihovo postupanje.

Osim što zastupa braću Mamić u postupcima izručenja, odvjetnik Zdravko Rajić dosad je zastupao još neka “zvučna” imena iz BiH i Hrvatske.

Najpoznatiji je svakako Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH te bivši član Predsjedništva BiH.

Branio ga je u slučaju sumnjive privatizacije Eroneta te u predmetu Lijanovići, a u oba postupka Čović je pravomoćno oslobođen, zbog čega je, pisao je Tportal, Rajić ostavio dojam osobe koja “ne gubi na sudu”.

Na sudu BiH zastupao je i vlasnika tvrtke Lager iz Posušja Milenka Bašića i njegova direktora Dragana Stipića, osumnjičene u aferi Vjetroelektrane s Josipom Rimac. Sud u BiH odobrio je njihovo izručenje, no prije realizacije oni su se sami javili u Remetinec.