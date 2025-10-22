Sude mu da je ubio susjedu i bacio ju u bunar: Nakon tri godine brani se sa slobode

Damir Keleminčić je, prema optužbi, u razdoblju od početka rujna do 5. studenoga 2011. prišao susjedi i zadavio je žicom. Ruke joj je svezao samoljepljivom trakom, tijelo umotao u dva tepiha i bacio ga u bunar.

Iako se proces privodi kraju, na zadnjem ročištu je dao dokumente kojima pokušava dokazati da u vrijeme ubojstva nije bio u Hrvatskoj, a otpustio je i svog branitelja koji je uz njega bio gotovo cijeli proces. U srijedu na rociste dolazi kao slobodan čovjek.