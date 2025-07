Suđenje Dekaniću: 'Nazvao me netko i rekao da dođem vidjeti što je pijani župan napravio'

Saslušanjem novih svjedoka na osječkom Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Damiru Dekaniću, bivšem županu VSŽ te ostalim optuženicima za pokušaj prikrivanja njegove prometne nesreće. Dekanić se nije pojavio na raspravi, a nije bio ni na protekloj, jer navodno ima problema sa zdravljem. Osim Dekanića optuženi su Nikolina Meseljević, vlasnica kuće i automobila u koje se Dekanić zabio, policajac Mijo Pranjkić, Tomislav Farkaš, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja te Dekanićev bratić Krešimir Bičanić, kojega bivši župan navodi kao osobu koja je vozila službeni auto županije u vrijeme nesreće.

Bivši HDZ-ov župan nesreću je izazvao u alkoholiziranom stanju s 1,45 promila alkohola.

Do sada su saslušani svjedoci koji su posvjedočili da je Dekanić u noći 17. travnja 2022. godine bio u kafiću u Andrijaševcima, gdje je konzumirao alkohol, a potom je službenim automobilom županije krenuo kući u Cernu. Saslušani djelatnici policije ispričali su kako se odvijala komunikacija između njih po pitanju očevida nesreće pa je u jednom trenutku na mjestu nesreće bilo četiri policajca zaduženih za evidenciju prometne.

"U to vrijeme mijenjala sam tajnicu u uredu Župana. Za prometnu sam saznala iz medija, iduće jutro. O nesreći ne znam ništa i nisam o tome razgovarala s županom. Kada je došao na posao župan Dekanić je rekao da od policije zatražim izvješće o prometnoj nesreći. Kasnije smo poslali priopćenje medijima" ispričala je Barbara Ležajić, službenica iz ureda Župana Vukovarsko-srijemske županije.

Potom je svjedočio policajac Tomislav Liščić, zaposlenik u operativno-komunikacijskom centru PU Vukovarsko-srijemske, koji je te noći bio voditelj smjene i zaprimio je poziv građanina koji je htio ostati anoniman, a koji mu je rekao: "Dođite u Cernu vidjeti što je pijani župan napravio".

"Rekao mi je potom i neke osnovne informacije o nesreći; da se dogodila na izlazu iz Cerne, da je auto sletio s ceste, udario u drugi auto. Kako je zaključio da je župan pod utjecajem alkohola, nije mi poznato. Pozvao sam Peru Žulja, šefa smjene postaje prometne policije Vinkovci i rekao mu za dojavu te da pošalje ophodnju i provjeri sve. Nakon toga je ophodnja poslana u Cernu i čekao sam povratnu informaciju. Žulj me je povratno nazvao i rekao mi da je ta lokacija teritorij Postaje granične policije Županja te oni preuzimaju očevid, a da je ophodnja PP Vinkovci otišla s mjesta događaja. Također je rekao da je prije policijske ophodnje PP Vinkovci na mjestu događaja već bila ophodnja PGP Županja i da je sve riješeno. Pozvao sam potom kolegu Tomislava Farkaša u PGP Županju i on je rekao da već imaju dojavu o događaju iz vozila te da je utvrđeno kako su se sudionici nesreće dogovorili oko svega. On nije znao tko je sudionik nesreće, a ja sam mu rekao da je to Dekanić. Potom sam se telefonom konzultirao sa Žuljem i pitao ga u kojim se slučajevima sudionici nesreće mogu dogovoriti, a kada je potreban očevid, i Pero mi je rekao da je dogovor mogući samo ako se radi o manjoj materijalnoj šteti" ispričao je detalje komunikacije o prijavljivanju nesreće Lišćić.

Da u tom trenutku Liščić nije posumnjao u način na koji je prometna nesreća 'riješena', sve bi vjerojatno ostalo na dogovoru sudionika no, Liščić je u nastavku svjedočenja rekao kako zna da OKC ima pravilnik o izvješćivanju događaja u kojem sudjeluju osobe iz javnog života.

"Smatrao sam da je u konkretnom slučaju potrebno provesti očevid, alkotestirali sudionike, pa sam nazvao opet Farkaša i naložio mu da na mjesto nesreće ponovo uputi policijsku ophodnju koja je bila dužna osigurati mjesto nesreće, te poslati očevidnu ekipu kako bi se proveo očevid i alkotestiranje. Kao ophodnja je tamo došla kolegica Marija Serezlija s vježbenikom, a ekipa za očevid, kolege Pranjkić i Škarica, je s relativnim zakašnjenjem došla na mjesto događaja jer su imali dosta posla tu noć. Kasnije me je Farkaš ponovo nazvao i rekao mi da je sve odrađeno i da je utvrđeno da Dekanić ima preko 1 promil alkohola u krvi. Nije mi spominjao Krešimira Bičanića ni da su njega alkotestirali. Za njega sam saznao tek ujutro. Nazvao sam ponovo PGP Županja i tražio izvješće o nesreći, zanimalo me je što je sve utvrđeno. Kolegica mi je rekla kako je očevidna ekipa utvrdila da je u nesreći sudjelovao Dekanić, ali kao putnik u automobilu, a da je vozač bio Krešimir Bičanić. Rekla mi je i da je to službeno vozilo županije. Više puta sam ju pitao da li je sigurna da je to tako, i kako to da je Bičanić upravljao vozilom, a ona je rekla da je to tako utvrdila očevidna ekipa. O svim tim činjenicama izvjestio sam kolegij načelnika PU Vukovarsko-srijemske, kao i svog voditelja smjene te OKC Zagreb" ispričao je dalje Liščić i dodao da je potom sačinio svoju službenu bilješku o tijeku svog postupanja.

Liščić je potom rekao kako sadržaj dojave građanina o nesreći nije unio u informacijski sustav MUP-a, nego je to naložio učiniti kolegi Žulju koji je to i napravio. To je učinio i njegov drugi kolega, Farkaš, ali u toj se dojavi ne spominju sudionici niti ime Dekanića.

"Smatram da ekipa iz PP Vinkovci nije trebala otići s mjesta događaja, a i da kolegica Serezelija koja je došla na mjesto nesreće nije točno utvrdila potrebne činjenice; da je sudionik župan, da je vozilo službeno i da je u pitanju veća materijalna šteta. Nije trebala dozvoliti dogovor sudionika kada je to sve vidjela na mjestu događaja. Osim toga trebala je o svemu tome izvjestiti svoje operativno dežurstvo, osigurati mjesto događaja te pozvati ekipu za očevid. Njeno je operativno dežurstvo to nju trebalo i pitati" rekao je svjedok Liščić.

Sutkinja je potom saslušala Ivicu Pejakovića, bivšeg policajca PGP Županja.

"Tada sam radio na graničnom prijelazu Županja i šef smjene mi je rekao da moram žurno odnijeti alkotest u Cernu.To mi je bilo čudno jer mi s graničnog prijelaza nikamo ne idemo, a posebno ne da nosimo dregere. S lijeve strane ceste je bila policijska ophodnja, a s desne dva auta iz prometne nesreće. Vidio sam kolegicu Mariju Serezliju kojoj sam dao dreger. Otišla je s tim alkotestom prema dvorištu kod kojega je bio sudar. Nakon par minuta je ušla u svoje službeno vozilo, bila u njemu desetak minuta i potom mi vratila dreger. Prilazilo je još jedno policijsko kombi vozilo s rotacijom. Vidio sam u njemu tri policajca, među njima i Pranjkić. Nakon toga sam otišao" ispričao je Pejaković.

Svjedočio je i Stanko Pavlović iz Cerne, dugogodišnji prijatelj Damira Dekanića kojega je bivši župan pozvao u noći nesreće da mu pomogne oko uklanjanja auta iz prometne.

"Već je tu bila policija i trajao je očevid. Nakon očevida, otišao sam po traktor da maknem automobil u koji je udario Dekanić, a pozvao sam i vučnu službu da odveze Dekanićev auto. Kada sam došao tu je bio Dekanić, Krešimir Bičanić, NIkolina Meseljević i moj sumještanin Cindro kojega sam isto pozvao da dođe. On je policajac. Njega zovemo kada nam treba nešto pomoći. Odvezli smo Nikolinin auto u dvorište" rekao je svjedok dodajući kako ne zna ništa o detaljima nesreće.