Suđenje Maduru počet će 1. lipnja 2027. u New Yorku

Nakon što su ga Sjedinjene Američke Države zarobile u Caracasu 3. siječnja te premjestile u zatvor u Brooklynu, 63-godišnjem bivšem šefu države prijete četiri točke optužnice, među kojima je i narkoterorizam. Njegova supruga, 69-godišnja Cilia Flores, suočava se s trima točkama optužnice. Oboje odbacuju optužbe iznesene protiv njih.

U pismu koje je javni tužitelj Jay Clayton u utorak poslao nadležnom sucu Alvinu Hellersteinu, obje stranke su zatražile da suđenje započne u lipnju 2027.

No do pomicanja termina došlo je nakon što je američka vlada odobrila Venezueli da plati pravne troškove za optužene, što je administracija prvotno blokirala pozivajući se na međunarodne sankcije uvedene zemlji.

Kada se prvi put pojavio pred sudom u New Yorku nedugo nakon što je zarobljen u američkoj vojnoj operaciji koja je uz kopnene snage uključivala oko 150 zrakoplova i helikoptera, Maduro se predstavio kao "ratni zarobljenik".

Povrh kaznenog postupka koji se vodi protiv bivšeg predsjednika, obitelji petorice mladića ubijenih u Venezueli su podigle odvojenu tužbu protiv njega početkom srpnja, optužujući ga da je naredio njihova smaknuća u sklopu šireg državnog nasilja.

Otkako je Maduro svrgnut, privremena predsjednica Delcy Rodriguez je preuzela vlast te upravlja zemljom pod pritiskom Washingtona koji tvrdi da ima kontrolu nad naftom bogatom zemljom.