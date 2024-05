Suđenje Mamiću: 'Krimosi su prijetili Chagu! Uzeo sam pušku, pištolj i sam otišao riješiti stvar'

U Dinamo sam došao 2006. godine kao slobodni igrač iz Rijeke nakon što mi je tamo istekao ugovor. O svom prelasku pregovarao sam osobno sa Zdravkom Mamićem nakon što me je on nazvao i ponudio prelazak. Oduvijek sam želio doći u Dinamo i nije me na to trebalo nagovarati. U tom sam trenutku još igrao za Rijeku. Rijeka mi nije rekla da mi namjeravaju produžiti ugovor.

Koliko je meni poznato u pregovore oko mog prelaska nije bila uključena Rijeka. U Dinamu sam igrao dvije godine i ugovor je u potpunosti ispoštivan. Godišnja primanja bila su otprilike 130 tisuća eura bruto, plus nagrade i premije. Sve je bilo isplaćivano na račun. Nakon Dinama otišao sam u NK Zagreb isto kao slobodan igrač, kazao je nekadašnji nogometaš Davor Vugrinec na suđenju braći Mamić.

Pokretanje videa... 01:13 Kuća, vinski podrum, bazen: Koliko je koštala hacienda Zdravka Mamića u Hercegovini? | Video: KanalRi

Mamićev odvjetnik Filip Glavaš pokazao je sudu priznanicu u kojoj piše da je u rujnu 2007. godine Vugrinec od Zdravka Mamića primio 200 tisuća eura kao dio ugovorene rate za sezonu 2007/2008. godina. Vugrinec je pogledao priznanicu i rekao kako se toga ne sjeća, ali je potpis njegov.

- Ne mogu objasniti ovu priznanicu. Potpis je moj, ali se ne sjećam ni kada sam to potpisao ni da sam dobio taj iznos, obzirom da je daleko veći od mog ugovorenog angažmana. U karijeri nikada nisam primao novac u gotovini - istaknuo je Vugrinec.

'Potpis je moj, ali isplate na ruke se ne sjećam'

Potom je odvjetnik Glavaš sudu predočio dopis, odnosno mjenično jamstvo odvjetničkog društva Vidović&Vidović iz kojega je vidljivo da je Zdravko Mamić jamčio da će Dinamo platiti Vugrinecu 200 tisuća eura

- Potpis je moj, ali se ne sjećam toga očitovanja. Nisam ovo nikada ranije vidio - dodao je.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić, ponovno svjedočila punica Luke Modrića | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Zašto bi onda Zdravko Mamić jamčio ovu isplatu koja vam je kasnije i isplaćena? - pitao ga je Glavaš.

- Ne znam. Vjerojatno je to bilo neko osiguranje u slučaju da Dinamo nema novca isplatiti mi plaću, što je stajalo u ugovoru. Ne sjećam se ničega vezano za to. Meni je plaćeno sve što je dogovoreno i nije bilo potrebe aktivirati nikakve mjenice - odgovorio je Vugrinec.

- Nisam tražio ni dobio nikakvu akontaciju od Dinama prije potpisivanja ugovora - odgovorio je na novo pitanje odvjetnika Glavaša, a potom je ovaj sudu dao potvrdu od 20. ožujka 2006. godine iz koje proizlazi da je Vugrinec od Mamića dobio 200 tisuća eura kao akontaciju za igranje za NK Dinamo.

- Ne sjećam se ni toga. Da sam dobio dva puta po 200 tisuća eura, sjetio bih se - dodao je opet Vugrinec.

Odvjetnik Glavaš ga je potom pitao da li je u ožujku 2006. godina potpisao ugovor s nekim trgovačkim društvom, zbog čega mu je prikazan ugovor o sportsko-poslovnoj suradnji između Vugrineca i Real Sport Management po kojemu on u cijelosti prepušta prava zastupanja tome društvu.

Iako je ranije tužitelju rekao da nije nikada ranije čuo za društvo Real Sport Management i termin 'ustupanja prava imidža' Vugrinec je opet suočen sa dokumentom koji govori suprotno.

Misterij Real Sport Managementa

- Nemam pojma o tome. To je moj potpis, ali za ovo prvi puta čujem. Za Real Sport Management sam čuo prvi puta na ispitivanju u USKOK-u. I danas prvi puta čujem da je ta agencija od Dinama dobila 600 tisuća eura na ime mog transfera od Dinama. Nisam nikome prodao svoja ekonomska prava i prava imidža.

Ne sjećam se da sam ikome potpisao ikakav ugovor o prodaji svojih prava, a pogotovo to ne bih učinio agenciji za koju nisam nikada čuo. Mario Mamić nije nikada bio moj menadžer, nisam nikada s njime poslovno surađivao, a ni privatno - odgovorio je Vugrinec.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić, ponovno svjedočila punica Luke Modrića | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Mi odvjetnici dolazimo na ovaj sud 45-ti puta i vi ste prvi nogometaš koji izbjegava reći da ste primili određena sredstva u gotovini čak i nakon što vam je pokazana dokumentacija sa vašim potpisom. Jel postoji objektivno pojašnjenje svih vas nogometaša koji prvo kažete da niste dobili novac u gotovini, a kada vam se pokažu priznanice, onda kažete da jeste. Jer, ako postoji, mi bismo svi to voljeli znati - pitao ga je odvjetnik Nikola Mandić.

- Ne mogu objasniti zašto nogometaši to govore. Ja nisam primio novac, iako ovo jesu moji potpisi. Rekao sam sudu sve kako je - kazao je Vugrinec dodavši kako je u karijeri nekada čitao ugovore koje je dobivao, a nekada ne, jer je nekada vjerovao na riječ.

Kazao je i da mu je Mamić često dostavljao neke dokumente na potpis dok je igrao pa je neke potpisao i automatski, ne propitkujući o čemu se radi jer mu je vjerovao.

Obrana Zdravka Mamića stavila je prigovor na svjedočenje Vugrineca smatrajući ga nevjerodostojnim.

- Svjedok svjesno i namjerno prešućuje određene činjenice - tvrdio je Glavaš.

Osijek: Sportski centar Bikara preimenovat ?e se u SC Ante Gotovina | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Slijedio je svjedok Boro Ivković, koji je bio šef osječkoga kluba Metalac kad je Mathias Chago otišao u Dinamo. Rekao je da Metalcu nije isplaćena odšteta niti je on osobno išta dobio od Dinama.

- Mathias Chago je bio praktički dio moje obitelji i spavao kod mene skoro godinu dana. Kada su ga neki ljudi iz kriminalnog miljea htjeli maltretirati, uzeo sam pištolj, automatsku pušku i to sam riješio. Zdravko Mamić je pomogao NK Metalcu, jednom nam je platio pripreme u Međugorju i više puta donirao opremu - svjedočio je Ivković.

- Za Chagu iz Kameruna mi je rekao sin Ćire Blaževića i rekao da je dobar, ali mu ne može naći klub. Uzeo sam ga k sebi. Bili smo na pripremama kada je Metalac igrao s Dinamom i Chago je zapao za oko treneru Kužeu. Iako je Kuže rekao da je on odličan igrač Mamić je rekao da nije baš oduševljen. No, kasnije me je Mamić nazvao i predložio dogovor oko transfera. Susreli smo se on i ja sami. Nismo razgovarali tada o novcu jer mi je bilo bitno da Chago potpiše za Dinamo, nije mi bio bitan ni novac ni odšteta Metalcu. Uostalom, ja nisam ni bio menadžer i nisam imao takav ugovor potpisan sa Chagom. On je meni bio kao član obitelji; živio je u mojoj kući. Bio je dobar dečko i samo sam ga htio progurati u nogometu. Nakon par dana Chago je dobio papire - svjedočio je Ivković dodajući kako on i njegov klub Metalac nisu ništa dobili od Dinama za taj transfer. Nije ništa ni tražio. Mamić je, zauzvrat, više puta pomogao njegovom klubu s opremom i putovanjima na pripreme.

- Chago je potpisao dva ili tri ugovora, pa potom i aneks. Bili su to normalni ugovori i ja sam ih vidio jer on nije htio ništa potpisati bez mene. Nakon nekog vremena se pojavio se taj neki Erik iz Kameruna koji je rekao da je njegov menadžer i koji ga je doveo u Hrvatsku. Navodno je Chago imao potpisani ugovor s njime. Tražio je novce od Chage, od mene pa kasnije i od Dinama. Ne znam da li je što dobio od Dinama, od mene i Chage nije - rekao je Ivković dodajući kako su se kasnije pojavljivali još neki likovi koji su tražili od Dinama novce jer su kao pomogli Chagi da dođe u Dinamo.

Na pitanja da li mu je poznato da je Dinamo platio 500 tisuća eura nekom stranom društvu za dovođenje Chage u Dinamo.

- Mario Mamić nije sudjelovao u transferu Chage. Nisam čuo za trgovačko društvo Real Sport Management ni da je Dinamo platio 500 tisuća eura nekome za dovođenje Chage. Chago je dobio ugovor na 60-70 tisuća eura godišnje i to je bio podcjenjivački ugovor obzirom na svoju kvalitetu - rekao je Ivković dodajući kako mu nije poznato da je Chago prodao svoja igrača prava.

- Mislim da bi mi on to rekao da se to dogodilo. Ako je nešto i potpisao to je sa menadžerom Erikom koji je iz istog mjesta kao Chago i znam da je netko prijetio Chaginoj obitelji. Dobivao je novac na račun, ali i na ruke. Kada se ozlijedio dobivao je od Zdravka novac na ruke za liječenje i operacije. Plaće su mu bile redovne - rekao je Ivković.

USKOK je pitao svjedoka i da li zna da je nogometaš Dumitru Mitu prodao svoja nogometna prava na što je Ivković rekao da je moguće jer je Mitu igrač koji je bio spreman na sve jer je jako volio novac i njegovo trošenje. U konačnici karijeru je završio kao siromašan i sad radi kao građevinski radnik.

- Dumitru Mitu je bio igrač NK Osijeka. Bio mi je prijatelj. Bio je dobar igrač i kada je Ćiro došao kao trener u Dinamo nazvao me je i rekao da mu dovedem Mitua. Sredio sam papire od Osijeka tako da oni nisu imali pravo na odštetu. Otišli smo u Zagreb i pregovarao sam sa Zdravkom oko novca. Tražio sam 200 tisuća, ali Zdravko je pristao na 100. Rekao mi je da će mi dati novac za 15 dana. Novac mi je u Opatiji u kuverti predao Nikky Vuksan, a tek kasnije sam otkrio da mi je u kuvertu stavio 80 tisuća. Nazvao sam ga i pitao tko me je prevario, on ili Mamić - dodao je Ivković.