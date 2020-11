Suđenje Pašaliću i čelnicima Karlovačke banke odgođeno do prosinca, zastara u lipnju 2021.

Bivši članovi uprave Bursić, Cvitešić i Seiter te Pašalić osuđeni su u lipnju prošle godine, osam dana uoči zastare, nepravomoćno na po tri godine zatvora no Vrhovni sud je presudu ukinuo

<p> Zbog nedolaska svjedoka i prigovora obrane u petak je do prosinca odgođeno suđenje bivšim čelnicima Karlovačke banke <strong>Miji Bursiću, Sandi Cvitešić i Danku Seiteru</strong> za zlouporabe položaja i ovlasti iz 1999. koje su navodno počinili na poticaj poduzetnika Zdravka Pašalića.</p><p>Optužnica ih tereti da su dogovorili otpis pola dospjelih kreditnih obveza Pašalićevu poduzeću “Zagreb drvo” i to radi stjecanja znatne nepripadne materijalne dobiti od 13,4 milijuna kuna na štetu Karlovačke banke.</p><p>Rasprava je odgođena jer je obrana prigovorila na kvalitetu popratne dokumentacije uz vještački nalaz i mišljenje, ali i nedolaska svjedoka - predsjednika Nadzornog odbora banke iz inkriminiranog razdoblja <strong>Željko Mažuran</strong> i dvoje predstavnika Karlovačke banke <strong>Ivan Tešija i Arnalda Milinović</strong>.</p><p>Sudac karlovačkog Županijskog suda Leon Kovačić kazao je da će ih na raspravu zakazanu za 9. prosinca dovesti policija.</p><p>Prijedlog da se odgodi financijsko i knjigovodstveno vještačenje vještaka Darija Jankovića sudsko vijeće je prihvatilo te će se okrivljenicima i njihovim braniteljima pribaviti dodatna popratna dokumentacija, manje selektivna s jasnije čitljivim analitičkim kreditnim karticama, a vještak Janković će biti saslušan na ročištu 8. prosinca.</p><p>Bivši članovi uprave Bursić, Cvitešić i Seiter te Pašalić osuđeni su u lipnju prošle godine, osam dana uoči zastare, nepravomoćno na po tri godine zatvora no Vrhovni sud je presudu ukinuo i naložio novo suđenje pred izmijenjenim sudskim vijećem.</p><p>Zamjenik županijskog državnog odvjetništva Mladen Krajačić rekao je Hini da za razliku od prošlog puta ponovljeno suđenje ide bez opstrukcija okrivljenika te da bi, ako se ovako nastavi, presuda mogla biti početkom iduće godine. Dodao je da apsolutna zastara nastupa u lipnju 2021.</p><p>Prethodno suđenje vodila je sutkinja Elma Kaleb Mamić koja je, kako bi doskočila stalnim odgodama ročišta zbog bolesti pojedinih okrivljenika, odvojila suđenje Zdravku Pašaliću od onog za troje članova uprave banke, ali je u ponovljenom suđenju predmet objedinjen.</p>