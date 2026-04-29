SUĐENJE SMAŽILU Vještakinja analizirala fotografiju poslanu 12 minuta prije ubojstva

U nastavku suđenja Marku Smažilu, bivšem osječkom policajcu, za ubojstvo studentice Mihaele Berak uz rujna 2023. godine, na Županijskom sudu u Osijeku saslušani su psihološko-medicinski vještak Nadica Buzina, medicinski vještak Boris Dumančić te Mirko Zebić vještak balističar. Njihovi su iskazi bitni u ponovljenom postupku obzirom da je Visoki kazneni sud, koji je poništio raniju presudu kojom je Smažil dobio 18 godina zatvora, upravo od vještaka zatražio dodatna pojašnjenja. Naime, Visoki kazneni sud je tražio da se utvrde međusobni odnosi Mihaele i Marka nekoliko minuta prije pucanja, obzirom da je Mihaela u to vrijeme poslala prijateljici fotografiju na kojoj se vidi da se njih dvoje drže za ruke. Također je traženo da se dostatno vrednuje psihološki opis optuženog Smažila u kojem stoji da on nema poremećaj ličnosti, kao i svi dokazi koji idu njemu u prilog.

"Vještačili smo ga nakon što smo proučili cijeli sudski spis, obavili sve pretrage, psihološku obradu i više psihijatrijskih intervjua. Smažil ne boluje od psihičke bolesti koja bi narušina njegov odnos prema realitetu. Nije ovisnik ni o alkoholu ni o drugim sredstvima. Nisu nađeni elementi da boluje od psihičkih posljedica neke traume. Ima elemente poremečaja ličnosti, ali ne u tolikoj mjeri da bi mu se mogao dijagnosticirati ozbiljan i trajan poremeća ličnosti. Ima određene narcističke i latentno agresivne crte, sklon je kontroli, ima teškoće dubokog emocionalnog vezanja. Smažil je također iznadprosječno inteligentan. U spisu se provlači sumnja da je kod njega riječ o patološkoj ljubomori, ali to nismo mogli konstatirati, nije riječ o patološkoj ljubomori koja utječe na njegovo prosuđivanje i izlazak iz realiteta" rekla je vještakinja Buzina dodajući kako je Smažil te večeri konzumirao i bio pripit.

"Analizirali smo i njegovu sposobnosti shvaćanja djela, uvažavajući i to pripito stanje u kojemu je bio, no nisu nađeni elementi da su njegove sposobnosti bile umanjene" dodala je vještakinja.

Od fotografije do ubojstva u 12 minuta

Obzirom da je Visoki kazneni sud, u poništenju prve presude Smažilu, zatražio dodatna pojašnjenja vještakinje oko toga da li se, kobne noći, između Marka i Mihaele mogla razviti konfliktna situacija u 12 minuta, koliko je prošlo od njihove zajedničke fotografije na kojoj se drže za ruke, do samog ubojstva, sudac je tražio od Buzine odgovor na to.

"Nemam nikakvih novih podataka na osnovu kojih bih se mogla precizno izjasniti obzirom da Smažil negira bilo kakvu konfliktnu situaciju, a takva situacija nije objektivizirana ni na koji drugi način i nije bilo nikakvih nepristranih svjedoka. Ostajem kod prethodnog iskaza da se u tih 12 minuta takva situacija mogla dogoditi, ali i nije morala" rekla je vještakinja.

Svjedočio je potom Mirko Zebić, vještak balističar koji je istaknuo kako je vještačio službeni policijski pištolj i trebalo je utvrditi da li je pištolj ispravan, da li je bilo ispaljenje iz pištolja, da li na njemu ima čestica baruta, tragovi krvi optuženog i žrtve, te kakva je bila dinamika ispaljenja na temelju dokaznog materijala.

"Pištolj je tehnički bio ispravan. Na šakama optuženog nađeno je mnoštvo čestica baruta, kao i na njegovoj odjeći, spremniku i streljivu nakon ispaljjivanja streljiva. Streljivo je bilo tehnički ispravno. Nije bilo moguće utvrditi točan međusobni položaj okrivljenika i žrtve. Smažil je rekao da je Mihaela sjedila njemu s lijeve strane kada je došlo do ispaljenja. Moguće je da je to bio položaj u kojem su se nalazili. Udaljenost cijevi pištolja od ulazne rane žrtve je bila minimalno 30 centimetara. Spremnik sa streljivom morao je biti u pištolju, a metak u cijevi. Na tom pištolju postoji indikator koji pokazuje da li je metak u cijevi i taj je indikator jasno vidljiv onome tko njime rukuje" kazao je balističar koji je istaknuo kako je u pištolju bio spremnik s 16 metaka, a ne spremnik s 14 metaka iz kojega je zapravo ispaljeno streljivo. Dodao je i kako službena osoba koja je zadužila pištolj dobro zna da se kontrolno okidanje mora obaviti u sigurnom smjeru, a cijev pištolja nikako ne smije biti usmjerena prema osobi.

'Pištolj je bio tehnički ispravan'

Vještak je pojasnio da je nakon ispaljenog hica Smažil izvadio spremnik iz oružja, a povlačenjem navlake u zadnji položaj izbacio je iz pištolja i slijedeći metak koji je ušao u cijev. Sve je to ostavio na stolu u dnevnoj sobi.

Medicinski vještak Boris Dumančić utvrdio je da je pokojna Mihaela Berak, prema nalazu obdukcije, dobila prostrijelnu ozlijedu glave i vrata. Ulazna rana bila je na bradi sprijeda s lijeve strane, a izlazna desno zatiljno. Oko ulazne rane nije bilo tragova baruta i zaključeno je da rana nije nastala iz apsolutne blizine, nego iz udaljenosti, što govori da se ne radi o samoubojstvu.

"Umrla je trenutno. Nije bilo mogućnosti spasiti ju ni hitnom intervencijom. Berak je najvjerojatnije sjedila na kraćem dijelu kutne garniture u dnevnoj sobi, opuštenih ruku prema koljenima, malo nagnuta naprijed, glave blago u desnoj. Pronađena je mrtva i dalje sjedeći, ali trupom naslonjena na naslonjač ležaja. Obzirom na mišljenje vještaka balističara za vjerovati je da je i optuženi sjedio na kutnoj garnituri desno od oštećene. Njihova su tijela bila udaljena jedno od drugog do jednog metra. Obzirom na putanju metka mišljenja sam da je cijev pištolja bila okrenuta prema glavi oštećene i da je pištolj bio pozicioniran iz smjera njegovog krila.

Svjedočenje medicinskog vještaka o detaljima ranjavanja bilo je iznimno teško za roditelje Mihaele Berak koji su i danas bili u sudnici. Suđenje se nastavlja pregledavanjem dokaznog materijala, poslanih audio i sms poruka između Mihaele i njenih prijateljica kao i između žrtve i počinitelja.