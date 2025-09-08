Suđenje Tonki koja je izbola tri muškarca u četiri mjeseca: 'Čuli smo viku, iskočio je kroz prozor'

Radili smo na rekonstrukciji dvorišta u Petrovoj ulici, ne sjećam se broja. Čuli smo galamu u prekidima koja je dolazila iz stana gospođe, započeo je svoje svjedočenje 30 - godišnji vodoinstalater iz Donje Bistre koji je 25. svibnja 2024. godine došao na posao i završio kao svjedok u postupku protiv 43 - godišnje Tonke Č.

Optužena je da je u četiri mjeseca nožem ubola tri muškarca, u tri različite situacije s time da je ovo već drugi put da je jednog probala ubiti. Ona je već 13 mjeseci u remetinečkom zatvoru, a u lipnju je rekla da se ne osjeća krivom. U ovom slučaju je gotovo sve neobično, pa tako i činjenica da tri muškarca nisu odmah rekla tko ih je napao. Zadala im je ukupno pet uboda kuhinjskim nožem oštrice duge 22 centimetra, a na suđenju je rekla da se ne sjeća ničega osim da se probudila na hitnoj. Uhićena je nakon što je dva mjeseca provela u PB Vrapče.

- Došao sam na posao u 7 sati i 30 minuta. Sat vremena nakon mene došla su dvojica mojih kolega, koji su iz Albanije. Čuli smo vikanje na prekide, a kolega je u dvorištu pronašao mobitel i ručnik, odmah ispod gospođinog prozora. Pokucali smo joj na vrata, nitko nije otvarao. Onda je kolega kucao na prozor štapom čini mi se, bilo je to davno. Ona je otvorila prozor, nešto je nerazgovijetno vikala, uzela je mobitel i ručnik i zatvorila prozor. Bilo je tiho 10-ak minuta i odjednom su se čula dva jaka udarca, tako mi je zvučalo. Gospodin je iskočio iz prozora, viknuo 'K*rva me izbola', sabrao se od tog pada i otrčao u smjeru kružnog toka prema KB Merkur - ispričao je vodoinstalater.

Napad nožem | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zadnji napad

Nije vidio točan trenutak kad je ozlijeđeni T.J. (53) iskočio kroz prozor stana na visokom prizemlju, ali je čuo što viče i vidio kako trči.

- Nisam vidio ozljede nego samo da se drži za rame. Kako moji kolege ne govore baš dobro hrvatski jezik, ja sam zvao policiju koja je došla za 10-ak minuta. Gospođa je izašla iz stana, uzela nešto s poda i vratila se unutra - rekao je.

Njegov kolega mu je rekao da je vidio kako Tonka Č. kreće još jednom ubosti T.J. ali ga je vidjela pa se zaustavila. Sutkinju je zanimalo kakav je dobio dojam o Tonki Č. kad ju je vidio.

- Na prozoru je bila raščupana, po pogledu i neartikuliranom vikanju sam zaključio da je bila pijana. Nisam osjetio zadah alkohola jer nisam bio tako blizu, ali po ponašanju i očima sam to zaključio - rekao je.

Odvjetnica Tonke Č. je uložila prigovor na njegov iskaz uz objašnjenje da nije mogao čuti što je T.J. rekao jer je bio udaljen 10 do 12 metara, a tu su i troja vrata.

- U trenutku kad je gospodin iskakao kroz prozor, ja sam bio u haustoru, na manjoj udaljenosti, i sva vrata su bila skinuta jer smo ih bojali. Tako da ostajem pri tome i znam što sam čuo - rekao je.

Sutkinja ga je pitala prepoznaje li u sudnici ženu koju je vidio na prozoru tog dana, na što je rekao da ju prepoznaje i objasnio da je to optužena Tonka Č. Svjedočio je i vozač (50), bivši dečko njene prijateljice.

- Tonku sam vidio možda dva puta u životu, a kod nje sam u stanu bio jednom, kad je ona išla u noćnu na posao u casino, a moja bivša cura joj je čuvala stan. Vidjeli smo se na deset minuta, a ja sam pravio društvo svojoj djevojci - rekao je.

Nakon što je završila u PB Vrapče nakon zadnjeg napada na T.J., Tonka Č. je njegovu bivšu djevojku zamolila za uslugu.

- Bivša me molila, jer ju je Tonka zivkala iz bolnice da joj donese neke stvari iz stana, da idem s njom kao vozač jer imam auto. Bivša je ušla u stan i uzela te neke stvari koje joj je Tonka rekla da uzme, ja nisam htio ulaziti nego sam bio na hodniku. Kad sam došao na hodnik do vrata stana, vidio sam da je službeni pečat pokidan i da su vrata razvaljena. Bivša mi je viknula da dođem do vrata i pružila mi Tonkin bijeli laptop i još nešto, i onda je došla policija i sve sam im predao. Na kraju sam za to kažnjen i dobio sam kaznu. Do tad nisam imao pojma da je probala ubiti tog čovjeka - rekao je.

Zagreb: Na Črnomercu pronađeno tijelo žene, policijski očevid u tijeku | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tek kasnije mu je, kako kaže, bivša djevojka ispričala da je Tonka 'piknula' nekog dečka.

- Ne znam kojeg dečka, ja ne poznajem te ljude. Ne znam je li tad bila s nekim, ali mi je bivša ispričala da je imala tog nekog tipa, da je bila u vezici s čovjekom koji ima kafić na Srebrnjaku - ispričao je.

Prije njih dvojice, svjedočila je Tonkina nekadašnja prijateljica, 40 - godišnja modna dizajnerica s Pantovčaka.

- Tonku sam upoznala 2017. godine u zatvoru. Prijateljice smo ali neko vrijeme se nismo družile jer je ona, kad je trijezna, super osoba, ali kad popije ili konzumira droge, kao da vrag uđe u nju. O ovome svemu sam saznala iz medija, pročitala sam na portalu - započela je.

Te 2017., dvije prijateljice su se upoznale kad je Tonka Č. odsluživala kaznu za prijašnji pokušaj ubojstva T.J., istog koji je pobjegao kroz prozor s teškim ozljedama koje mu je ona navodno zadala u svibnju ove godine.

- Poznajem T.J. i znam da su bili prijatelji. Ona je dolazila kod njega u kafić zbog alkohola, a dva puta joj je dao novac za stanarinu, tako mi je ona rekla. On nije dobra osoba, znam da iskorištava ovisnice za drogu i seks. On je po meni primitivan, seljačina, nekulturan, neodgojen, ne cijeni ženski rod. Nikad ga nisam vidjela samog s Tonkom, ne znam da su bili u vezi. Dapače, koliko ja znam, bio je s drugom jednom prijateljicom, ne bi Tonka nikad bila s njim - izjavila je.

Prvi napad

Sud je zanimalo što zna o napadu na još jednog muškarca, 39 - godišnjeg D.J.

- Ni njega ni Tonku nisam dugo vidjela. Poznajem ga s kvarta i 2010. godine smo kratko bili u vezi. Nazvao me par dana nakon što ga je ubola i rekao mi da će me zvati policija. Htio je da kažem da je bio sa ženskom osobom, ali mi nije htio reći kojom, da su išli na benzinsku postaju i da su na tom putu nabasali na skupinu muškaraca koja je tu ženu vrijeđala. Htio je da svjedočim da ju je obranio i da ga je jedan od njih ubo nožem. To je bilo 2024. godine. Kako živimo u istom kvartu, kad me nazvao i rekao da se moramo naći, našli smo se za dva sata možda i to mi je ispričao. Tad mi nije rekao da ga je Tonka ubola, nego da ga je neki muškarac ispikao u dlan i prsa, pokazao mi je kako mu je jakna razderana zbog toga - rekla je.

Sud ju je podsjetio na njen iskaz u policiji kad je rekla da se naknadno našla sa svojim pokojnim dečkom i ranjenim D.J. na kavi i tad im je rekao da ga je napala Tonka. Tužiteljica je pak rekla da zbog toga što se neko vrijeme nisu družile, svjedokinja ne može znati jesu li Tonka Č. i T.J. bili u vezi. Pitali su ju i kakav je po njenom mišljenju D.J.

- Kad sam s njim prekinula, udario me teleskopskom palicom po glavi. A ovo za intimne odnose i tko je bio s kim, u ovisničkim krugovima se sve zna - zaključila je.

Prema optužnici, Tonka Č. je D.J. je napala u svojoj spavaćoj sobi, 6. veljače 2024. godine u ranojutarnjim satima. Tvrde da ga je dva puta ubola nožem u prsa i jednom u ruku dok se branio. Nekako je uspio pobjeći s lakšim ozljedama. Sve je počelo jer su se u šali otimali za bočicu heptanona i onda joj je on rekao 'Hoćeš li i mene piknuti?'. Na kraju i je. U početku nije htio policiji reći istinu o napadu pa ju je prijavio četiri mjeseca kasnije.

Zagreb: Detonacije u Ulici Zinke Kunc na Savici, policijski očevid je u tijeku | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Drugi napad

Sudi joj se i za napad od 13. travnja 2024. godine. Tad je nešto prije ponoći započela svađa između nje i 44 - godišnjeg H.V. On je htio izaći iz stana tijekom svađe, ona je uzela nož, krenula za njim i ubola ga u trbuh iznad pupka. I on je uspio pobjeći i izvući se s lakšim ozljedama. Ni on, kao ni D.J. i T.J., nije htio reći prvo tko ga je napao, no onda je tijekom istrage spomenuo njeno ime. I tad je policija složila mozaik ovih neobičnih kaznenih djela koja su se dogodila u samo četiri mjeseca, s istim načinom ozljeđivanja žrtava.

- Došao sam u taj stan na poziv ženske osobe. Pili smo votku, družili se, bila je i jedna prijateljica s nama. Nju je najednom nešto prebacilo. Bez razloga me ubola. Sjeo sam na krevet, pa mi je ta prijateljica stavljala krpu na ranu. Bio sam u stanju šoka - rekao je policiji.

Nastavak suđenja očekuje se u listopadu, kad će biti ispitano još svjedoka.