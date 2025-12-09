Suđenje za Dravu International: Na očevidu nije bio nitko iz tužiteljstva niti iz tvrtke

U nastavku suđenja za veliki požar plastike u osječkoj tvrtki "Drava International" u listopadu 2023. godine dvojica očevidnih policajaca u utorak su posvjedočila da očevidu kojeg su obavljali nije nazočio nitko iz nadležnog Državnog odvjetništva, ali ni predstavnik oštećene tvrtke. Policijski kriminalistički tehničar Igor Stražanac rekao je da je sudjelovao na jednom očevidu i to kod vaganja pet-ambalaže gdje je trebao označiti što su vagali, količinu i što je izuzeto od tragova. Koliko se sjeća očevidu nije prisustvovao nitko od zamjenika općinskog državnog odvjetnika, a kazao je i da je očevid zatražio nadređeni voditelj službe općeg kriminaliteta.

Navodi kako su mjesto očevida, u kojem je sudjelovao, osiguravali pripadnici interventne policije, ali nema saznanja je li mjesto događaja bilo osigurano tijekom cijelog vremena provođenja očevidnih radnji. Na upite obrane kazao je da nije imao saznanja je li se u tvrtki u to vrijeme dogodio neki drugi požar.

Viši kriminalistički tehničar Robert Kučinac rekao je da je je njegov zadatak bio uzimanje uzoraka tla, odnosno fotografirati i izuzeti tragove te ih po potrebi poslati na vještačenje. Potvrdio je kako ovoj očevidnoj radnji nije bio nazočan predstavnik Državnog odvjetništva, ali ne zna je li ta očevidna radnja bila prepuštena policiji od strane tužiteljstva.

Također, očevidnoj radnji nije bio prisutan nitko iz tvrtke "Drava International", ali ne zna tko je donio odluku da se na taj dio očevida ne zove nitko od predstavnika tvrtke. Navodi kako je u praksi imao slučajeva da su na takvim radnjama bili predstavnici oštećenih tvrtki, ali ne zna zašto nisu bili u ovom konkretnom slučaju i tko ih je trebao pozvati.

Pokretanje videa... 00:56 Digli optužnicu protiv Zvonka Bedea | Video: 24sata/pixsell

Sudsko vijeće prihvatilo je prijedlog tužiteljstva da se pribavi snimka očevida, napravljena bespilotnom letjelicom, koja može vjerno prikazati mjesto događaja. Prihvaćen je i prijedlog obrane da se radi daljnjeg vođenja postupka policiji naloži izrada situacijskog plana mjesta događaja, kako bi se kroz grafički prikaz terena detaljno dokumentiralo stvarno stanje na ovoj lokaciji, uključujući objekte, puteve i postojeću infrastrukturu.

Novi svjedoci pred sudom u veljači

Obrana to smatra nužnim radi utvrđivanja točnog mjesta izbijanja požara, njegovog centra i pravca širenja te utvrđivanja mogućeg postojanja sekundarnog, pa čak i tercijarnog požara na toj lokaciji. Suđenje se nastavlja 18. veljače iduće godine, ispitivanjem ranije pozvanih svjedoka.

Veliki požar uskladištene plastike na otvorenom prostoru u tvrtki Drava International u osječkom prigradskom naselju Brijest, buknuo je 4. listopada 2023. poslije ponoći, a u višednevnom gašenju je sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.

Tijekom intervencije tri vatrogasca su ozlijeđena, od kojih jedan teže, a zbog posljedica požara i velikih količina dima Osječko-baranjska županija proglasila je stanje velike nesreće. Vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te djelatnici tvrtke Zoran Zatko i Vinko Klarić uhićeni su 17. siječnja 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora.

Tužiteljstvo tereti okrivljenike, ali i tvrtku, da su skladištili otpadnu plastiku na neuređenoj prirodnoj površini znatno većoj od dozvoljene pa su takvim nepravilnim odlaganjem, skladištenjem i miješanjem raznih vrsta opasnog i plastičnog otpada, izazvali požar velikih razmjera koji je nastao 4. listopada 2023. uslijed kemijsko-fizikalnog procesa i samozapaljenja otpada.

Osim toga, tereti ih se da nisu postavili adekvatne naprave za zaštitu od požara, nisu izveli i održavali vatrogasne putove i prosjeke ni pristup za vatrogasna vozila. Sumnja se i da nisu održavali hidrante, koji tijekom požara nisu bili u ispravnom stanju, nisu imali potrebni tlak vode te da je više hidranata bilo nedostupno i da pritisak u ispravnom dijelu hidrantske mreže bio nedovoljan.

Novi požar plastike u toj tvrtki ponovno se dogodio 7. kolovoza 2024. i ubrzo je ugašen, a očevidom je utvrđeno da je izbio zbog tehničkog uzroka, odnosno kratkog spoja između dva dalekovoda izazvanog aluminijskom folijom.