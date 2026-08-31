Suđenje za milijunske prijevare na nekretninama ni tri godine od optužnice nikako da krene

Suđenje Kreši Matiću i 13-orici njegovih suoptuženika koje Uskok sumnjiči za prijevare prilikom kupoprodaja nekretnina na Županijskom sudu u Zagrebu danas je odgođeno jer neke dostave poziva nisu bile uredne, dok su neki optuženici otkazali punomoć dosadašnjim odvjetnicima. Optužnicom iz kolovoza 2023. bilo je obuhvaćeno 26 optuženika, no neki optuženici priznali su krivnju i nagodili se s Uskokom te ih je na optuženičkoj klupi sada još 14.

USKOK Krešu Matića i ostale tereti da su prijevarama od studenog 2019. do travnja 2022. vlasnike nekretnina i njihove nasljednike oštetili za ukupno 2,3 milijuna eura, a kupce od kojih su primili dio ili cijelu kupoprodajnu cijenu bez da su na njih prenijeli nekretnine za 112.706 eura. Time su članovi organizacije zaradili ukupno 845.971 eura.

Članovi skupine pribavljali su podatke o preminulima na području Zagreba, a čije nasljedstvo nije raspodijeljeno ili podatke o ljudima koji se zbog drugih razloga nisu mogli brinuti o nekretninama, na koje bi se mogli uknjižiti pomoću nevjerodostojnih dokumenata bez znanja zakonitih vlasnika. Potom bi takve ugovore i dokumente ovjerili kod javnog bilježnika. Baza im je bila u prostorijama tvrtke na Trgu bana Jelačića, a Matić je radi pravnih savjeta i stvaranja privida da je sve legalno čak angažirao i odvjetnika.

Prijevare su najčešće izvodili pomoću krivotvorenih kupoprodajnih ugovora za koje su se nadali da ih nitko neće osporavati. Potom bi te ugovore nosili kod javnih bilježnika predstavljajući se kao kupac i prodavatelj, a kad bi ugovor bio solemniziran, u gruntovnicama bi se upisali na tako oduzete nekretnine.

Svaki član zločinačkog udruženja imao je svoju ulogu, pa je netko bio zadužen za pribavljanje potrebnih podataka, drugi za krivotvorenje papira, a imali su čak i osobu koja je bila zadužena za čuvanje nekretnina na koje su se nezakonito upisali. Novac od prodanih stanova su međusobno dijelili, prema ulozi koju je tko imao u zločinačkom udruženju.

Inače, Matić je već bio osuđivan zbog sudjelovanja u prijevari više desetaka građana.