Suđenje za slučaj Severininog sina: 'Kolega mi je rekao: Ti nemaš djece, ali mene je strah'

Meni nitko nije prijetio, kontaktirao me, zvao ni utjecao na bilo koji način u vezi mišljenja tko bi trebao dobiti skrbništvo nad djetetom, kazala je svjedokinja Ivana Dijanić u nastavku suđenja Gzimu Redžepiju optuženom da je pokušao trgovati utjecajem kako bi od vještaka psihijatra Vladimira Grošića ishodio da napiše vještački nalaz da sin Milana Popovića i Severine živi s ocem.

Ivana Dijanić, vještakinja psihologinja, je s kolegom psihijatrom Vladimirom Grošićem, na zahtjev suda, napravila kombinirano- vještačenje.

- Sjećam se da mi je kolega lani ispričao da ga je pozvao njegov tadašnji šef i da mu je rekao da se idu naći s Milanom Bandićem. Rekao mi je da nije mogao odbiti šefa i da je otišao s njim. U ustanovi u kojoj su se našli Bandića nije bilo već ih je, tako mi je rekao, tamo čekao Redžepi. Sada se ne sjećam je li mi rekao da je osim njegova šefa, Redžepija i njega tamo bila još neka osoba. Rekao mi je da je morao ostaviti mobitel i da mu je Redžepi rekao da je Milan Popović dobar otac. On je to, kazao mi je kolega lani, zbog atmosfere i svih okolnosti shvatio kao svojevrsne prijetnje da nalaz mora ići u korist Popovića. Bio je prestrašen. Rekao mi je i da mu nitko nije rekao kako da napiše nalaz već da je on to tako shvatio. "Ti nemaš djece, a ja imam. Mene je strah", rekao mi je tada- kazala je svjedokinja.

Grošić je nakon tog sastanka, kad su već obavili vještačenja, od sutkinje koja mu je dala nalog za vještvo tražio izuzeće. No sud ga je odbio. Na pitanje tužiteljice je li kod Grošića bilo dramatičnih promjena stava o tome kome bi trebalo ići skrbništvo svjedokinja je rekla da je to bila teška odluka no da nije mijenjao odluku glede dodijele djeteta.

- Naš prijedlog bio je da dijete ostane kod oca, kao što je to bilo i ranije, uz redovne i česte kontakte s majkom. To nije bilo trajno već do određene dobi kad će dijete moći samo odlučiti - rekla je svjedokinja i dodala:

- Milan Popović je podneskom na sudu tražio moje izuzeće prije nego smo krenuli s vještačenjem. Naveo je da sam radila u feminističkim udrugama te da mi je, sada pokojni bivši muž, bio u srpskim koncentracijskim logorima, a da je on Srbin, pa do zbog toga ne mogu objektivno napraviti vještačenje- rekla je Dijanić.

Zinka Bardić dovezla je Severinu u Maksimir

Sud je odbio prijedlog tužiteljstva da se kao svjedokinja ispita Zinka Bardić, koja je Severinu dovezla do maksimirske šume na sastanak s Grošićem, te je nakon sastanka i odvezla. Tužiteljica je predložila da se ispita na okolnosti razgovora Severine i Grošića u kojoj joj je, svjedočila je Severina, naveo razloge svog zahtjeva za izuzećem.

Sud je obio prijedlog tužiteljstva navevši kako Badrić nema neposrednih saznanja o tom razgovoru.

Podsjećamo, Grošić je u lipnju posve ublažio iskaz koji je dao u Uskoku.

- Gzim Redžepi niti mentalno, niti riječju ni iznudom nije utjecao na mene kako će se nalaz napraviti - rekao je sudski vještak forenzične psihijatrije Grošić. Njegov šef Filipčić i on s Redžepijem su se našali u drugoj polovici kolovoza 2020. u njegovoj poliklinici Apneja. Razgledali su je, a načelno se razgovaralo i o tome da bi Grošić možda mogao tamo i raditi.

- Bio sam usplahiren oko tog predmeta, očekivao sam razgovor oko toga, no ne znam što sam konkretno očekivao. Kad je Redžepi rekao "ajmo sad ono konkretno" bilo mi nelagodno. Za mene je to značilo da će se govoriti o predmetu no nastavili smo razgovarati o struci itd. Hvalio se o tome koga sve poznaje pa je spomenuo i Milana Popovića. Govorio je kako je Popović donirao za Grad Zagreb, da je poznat po humanosti. Spominjao je i Severinu no ne u pozitivnom kontekstu. Razgovarali smo i o djeci. Spominjao je svoju pa sam i ja spomenuo svoju- rekao je tada Grošić.

Dodao je i kako je imao još dva kontakta oko ovog predmeta, odnosno da si ih je on tako interpretirao.

- Kolega psihijatar i socijalna radnica su mi rekli kako su dobri s Popovićem te kako je on stvarno OK čovjek. Osjećao sam se jednako nelagodno kao i nakon sastanka s Redžepijem. U odnosu na oba razgovora s Redžepijem nije bilo objektivnih elemenata za ovakvu moju nelagodu. U odnosu na ovaj slučaj bio sam presenzibiliziran- ustvrdio je Grošić.

Grošić: Severina je navalila ko sivonja

Spomenuo je sastanak sa Severinom u Maksimiru.

- Javila se kasnije i dogovorili smo se da se sretnemo u Maksimiru gdje uobičajeno trčim. Došla je na sastanak. Sjeli smo na klupicu pored jezera. Iz ruksaka je izvadila papire i rekla da su oni bitni za predmetno vještačenje. Opet sam joj rekao da sam se izuzeo iz vještačenja i da nemam više veze s tim da ih slobodno urudžbira na sud. Severina se rasplakala i rekla kako to nije moguće te kako je od mene i profesorice Ivane Dijanić puno očekivala. Ja sam se izvlačio da mi to ne treba i da mi ulazi u zonu komfora. Bilo mi ju je žao. Bila je mršava ko kuga. Odjednom se njena ruka pojavila na mom koljenu. Navalila je ko sivonja. Shvaćam da sam glup i naivan i da sam došao po svojoj procijeni, a ona po svojoj zamisli. Sve to meni je izgledalo da traje kao vječnost, no trajalo je 15-20 minuta- kazao je Grošić.

Severina Kojić, ispitana kao svjedokinja, potvrdila je da se s vještakom našla u parku Maksimir i da joj je on tom prilikom rekao kako se izuzeo iz vještačenja. Potvrdila je i kako mu je donijela podatke za koje je smatrala da su bitni za vještvo te da ih Grošić nije htio primiti. Rekla je i kako joj je rekao da je od kraja kolovoza izložen pritiscima s očeve strane i da mu je teško.

Gzim Redžepi bi obranu trebao iznijeti 22. rujna.





Najčitaniji članci