Nakon što je USKOK u utorak donio rješenje o provođenju istrage protiv zastupnika zagrebačke Gradske skupština Gzima Redžepija (45) zbog trgovanja utjecajem radi izmjene sudske odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju, otkriveno je da se radi o sporu Severine Kojić i Milana Popovića koji je za RTL Danas poručio da u pozadini istrage vidi upravo Severinu.

- Pokušaj majke da zastraši sve one koji su odgovorni u ovom predmetu za donošenje odluka u vezi toga što je najbolje za naše dijete i da ih tim zastrašivanjem dovede u situaciju da možda svoje mišljenje daju u njenu korist - rekao je Popović za RTL.

Redžepi je, navodi tužiteljstvo, inicirao sastanak s vještakom da bi osigurao izradu nalaza i mišljenja vještaka kako to odgovara interesima tužitelja i tako utječe na ishod sudskog postupka u njegovu korist. Tijekom sastanka je Redžepi rekao vještaku da je dobar prijatelj s tužiteljem u navedenom sudskom postupku, pri čemu je isticao njegove kvalitete i donacije koje je izvršio u korist Grada Zagreba. Uz to, Redžepi je rekao vještaku da je tužitelj dobar otac, neizravno aludirajući na potrebu donošenja nalaza u njegovu korist, a također je od vještaka zatražio da ga izvijesti kakvu će odluku donijeti u predmetu.

- Znači li to da nitko ne smije reći: ej, moj prijatelj je jako dobar otac. Zato što u ovom što sam pročitao piše da, aludirajući time na to da ovaj vještak treba napisati određeni nalaz. Pa majku mu. Znači on ne smije reći svoje mišljenje da sam ja, kao njegov prijatelj, dobar otac samo zato da ne ispadne da on time čini kazneno djelo. Ma suludo - rekao je Popović.

A onda se o cijelom slučaju oglasila i Severina.

- Ako se doista radi o predmetu vezanom za moje dijete, želim da se sazna istina. To želim i ako se ne radi o mom slučaju. Jer, sigurno su se i mnoge druge majke prepoznale u ovoj priči - komentirala je za Jutarnji list i dodala da već godinu i pol čeka odluku o žalbi na presudu suda oko skrbništva.