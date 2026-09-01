Suđenje za ubojstvo iz 1999. odgođeno prije nego je opet počelo, za 38 dana je zastara?!

Gotovo 27 godina nakon događaja i dalje nema pravosudnog epiloga za pucnjavu ispred Star's Caffea kod Cibone u Zagrebu iz listopada 1999., u kojoj je ubijen hrvatski Kanađanin Mirko Rimac dok su ranjeni Iva Jurić i Berigoj Vukojević, sin ondašnjeg saborskog zastupnika i kasnije ustavnog suca Vice Vukojevića.

Zastara za ovaj slučaj trebala bi nastupiti 9. listopada 2026., a novo suđenje u odsutnosti Krešimiru Gilji, optuženom za ubojstvo Rimca i dovođenje u opasnost Jurić i Vukojević, odgođeno je i prije nego je počelo. Naime, prije početka glavne rasprave na Županijskom sudu u Zagrebu jedna od braniteljica optuženog Gilje, Višnja Drenški Lasan podnijela je zahtjev za otklonom tužiteljice u ovom predmetu, njezinog nadređenog Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu te glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, a u njegovu slučaju traže i izuzeće.

Obrana smatra da u odnosu na sva tri državnoodvjetnička dužnosnika postoje okolnosti koje upućuju na njihovu pristranost. Uglavnom, obrana se poziva na obvezu suda i državnih tijela da s jednakom pažnjom utvrđuju i ispituju činjenice koje terete okrivljenika kao i one koje im idu u korist. Također, nastavljaju, obveza je državnog odvjetništva odbaciti kaznenu prijavu i odustati od kaznenog progona kad se za to steknu zakonom propisani uvjeti.

- Sva tri navedena državnoodvjetnička dužnosnika ogriješili su se o citirane odredbe jer sve do podnošenja zahtjeva nisu odustali od progona protiv Krešimira Gilje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, a u odnosu na koja djela je zastara nastupila još 9. listopada 2021. godine - navela je Drenški Lasan te dodala da upravo okolnost da nisu odustali od progona za ta djela ukazuje na njihovu pristranost.

Drugi razlozi prema obrani leže u činjenici da do danas nije donesena meritorna državnoodvjetnička odluka odnosno nije odlučeno o odbacivanju kaznene prijave protiv Domagoja N. koji se sam prijavio i ustvrdio da je on pucao kritične večeri što je potvrdio i na sudu gdje je saslušan kao svjedok.

On je, nastavlja obrana, predao i pištolj za koji je balističkim vještačenjem utvrđeno da je upravo iz tog oružja pucano u Rimca.

- Unatoč navedenom DORH u 27 godina nije donijelo meritornu državnoodvjetničku odluku u odnosu na njega ma kakva ona bila - ustvrdila je Drenški Lasan.

Vezano uz Turudića, navode, on je kao v.d. predsjednik i kasnije predsjednik Županijskog suda u Zagrebu u ovom postupku u pet navrata odlučivao o zahtjevu za izuzećem sudaca koja je podnosio nekad Gilja osobno, a nekad putem odvjetnika i koji su svi odbijeni.

Budući da je zatraženo i izuzeće glavnog državnog odvjetnika o tom će zahtjevu odlučivati kolegij u DORH-u.

Prema tužiteljstvu riječ je o školskom primjeru zlouporabe procesnih prava okrivljenika o čemu svjedoči da još nije odlučeno o djelu koje je počinjeno davne 1999. te da je o zahtjevima za izuzeće sudaca, kako je navela i sama obrana, odlučivano više puta.

Gilja je u ovom slučaju 2009. već bio osuđen na sedam godina zatvora, tu presudu je potvrdio Vrhovni sud, no 2011. ju je ukinuo Ustavni sud zbog povrede Giljina prava na obranu.

Posljednjih godina Gilja je iz BiH tvrdio da je raspravno nesposoban te je sudu slao medicinsku dokumentaciju koja to potvrđuje. Kako bi provjerio njegove tvrdnje sud je zatražio psihijatrijsko vještačenje te mu naložio da se radi toga javi u Kliniku za psihijatriju Vrapče što Gilja nije učinio. Na odluku zagrebačkog suda da mu se sudi u odsutnosti se žalio, no Visoki kazneni sud krajem kolovoza odbio je njegovu žalbu.